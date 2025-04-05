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嘉市以創新科技打造智慧觀測系統 守護獨居長輩

中央社／ 嘉義市5日電

嘉義市長期照顧管理中心去年中升級「長者照護智慧觀測服務系統」，透過創新科技守護獨居長輩的居家安全，只要按下一個按鈕便可同時發送20支電話，確保求救電話不漏接。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，嘉義市長照中心112年申請經濟部中小及新創企業署的補助，結合「長者照護智慧觀測服務」與「緊急救援設備」，打造「長者照護智慧觀測服務系統」。

市長黃敏惠表示，這項系統採用全球領先的Wi-Fi感測演算法，讓長輩無須穿戴裝置、無須定時向家人報安，也不用曝露在鏡頭下，在保有隱私的同時，24小時偵測高風險獨居長輩活動和睡眠等日常生活訊息，讓外地子女，可透過雲端資料了解長輩在宅作息狀況。

黃敏惠說，系統於113年7月起進一步升級，將「伊鍵通-OTTalk Plus居家安全通話設備」納入服務範圍。這項設備讓身體不適的長輩能輕鬆求救，只須按下一個按鈕，便可同時發送20支電話，確保求救電話不漏接，提高照護品質。

衛生局長廖育瑋指出，此項服務對象為設籍且實際居住於嘉義市年滿65歲以上長者，經嘉義市長照中心派員訪視評估，須符合失能長者、經醫師診斷，患有心臟血管疾病、關節炎、高血壓、糖尿病、帕金森氏症及氣喘等猝發性高危險群等條件。

廖育瑋強調，須保護性看視者及日常生活活動須協助的衰弱長者，可撥打長照專線1966、聯絡嘉義市長期照顧管理中心（05-2336889），或至嘉義市長期照顧管理中心官網進行線上申請，也可在住院期間聯絡出院準備銜接長照服務小組。

嘉義 長照 長輩

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