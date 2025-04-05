雲林限定兒童樂園6天已湧40萬人 縣府：明年將續辦

雲林縣府慶祝兒童節，將虎尾農博生態園區打造兒童樂園，自上月30日起開放免費入園暢玩，截至昨天入園人數突破40萬，今舉辦「親子運動走秀」，不少親子發揮創意裝扮，猶如日本綜藝節目「超級變變變」翻版，現場笑聲不斷。

農博生態園區的兒童樂園今天一早持續湧入人潮，各項遊樂設施吸引親子排隊體驗，兒童樂園有海盜船、旋轉木馬、摩天輪等遊樂設施， 及各項活動接力登場，3月30日至4月5日一連7天免費開放入園，縣府教育處統計，截至4日為止，入園人次已突破40萬人次。

今上午縣府在兒童樂園舉辦親子運動走秀，16組親子參賽，有親子上場打籃球，也有人上台練武功，甚至有家長將孩子扮成羽毛球，逗趣模樣讓現場笑聲不斷。

陳姓家長全家出動參賽，以綜藝節目「超級變變變」為靈感，利用白色垃圾袋將女兒打扮成一顆羽毛球，哥哥打扮成球員，並用回收紙箱製成球場，還有逼真計分板，女兒扮成的羽毛球跟隨哥哥們揮拍左右來回走動，真實呈現球場實況，讓在場民眾忍不住鼓掌叫好。

縣府教育處長邱孝文表示，今年10月全國運在雲林舉辦，將有35項運動競技項目，透過「親子運動走秀」，讓家長小朋友發揮巧思，也藉此為全運會宣傳。

雲林縣長張麗善今帶著孫女參加走秀，她表示，今年兒童樂園吸引許多親子湧入，要感謝許多老師7天來輪流值班，讓孩子們能夠玩得盡興，為童年留下快樂回憶。