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連10年從屏東到雲林參拜考取律師 她今還願當志工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林虎尾持法媽祖宮今舉辦文昌祈願祭，為考生祈福，李姓志工（右一）考取研究所及律師，來當志工還願。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾持法媽祖宮今舉辦文昌祈願祭，為考生祈福，李姓志工（右一）考取研究所及律師，來當志工還願。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾持法媽祖宮今天舉辦文昌祈願祭活動，依循古禮為考生祈福，一早就有近千考生湧入，祈求金榜題名，一名李姓志工連續10年從屏東到雲林參拜，順利考上研究所及律師，今還願到場擔任志工，為信徒蓋魁星印祈福。

持法媽祖宮主祀媽祖，並供奉文衡帝君、文昌帝君、紫陽夫子、孚佑帝君及魁星夫子，每年考季前都有許多考生來祈求金榜題名，廟方為此每年舉辦文昌祈願活動，為考生祈福。

廟方今依循古禮請神，考生參拜後，先摸殿前四金柱，接著過魁星亭、拜紫陽夫子加功祿、磨心志，拔蔥再敲響文成榜鐘，吃下廟方準備的狀元粥、去霉茶，最後晉文昌燈結束全部流程。

持法媽祖宮委員廖育輝表示，文昌祈願祭舉辦超過20年，每年活動當天都吸引近5千人參拜。今活動現場一名李姓志工已連續10年從屏東到雲林參拜，她順利考取台大法律研究所及律師，為此還願今前來幫民眾蓋魁星印。

今天西螺農工、虎尾國中跆拳道隊一早就率學生到廟裡參拜，教練表示，全中運將至，祈求比賽順利，學生都能踢出好成績，也有爸媽帶孩子賴祈求國中會考金榜題名。

雲林虎尾持法媽祖宮今舉辦文昌祈願祭，為考生祈福。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾持法媽祖宮今舉辦文昌祈願祭，為考生祈福。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾持法媽祖宮今舉辦文昌祈願祭，為考生祈福。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾持法媽祖宮今舉辦文昌祈願祭，為考生祈福。記者陳雅玲／攝影

媽祖 屏東 雲林

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