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清明連假嘉義湧遊客 阿里山迎賞櫻熱潮、布袋大啖海鮮

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山派出所前染井吉野櫻花盛開，夢幻美景宛如置身日本。圖／阿里山賓館提供
阿里山派出所前染井吉野櫻花盛開，夢幻美景宛如置身日本。圖／阿里山賓館提供

兒童清明連假天氣晴朗，嘉義知名阿里山、布袋港等山海風景區，今天湧入大量觀光人潮及車潮。阿里山國家森林遊樂區適逢櫻花盛開，停車場一早停滿遊覽車及汽車，在中午前就有1274人入園；布袋觀光魚市也湧入人潮，採買新鮮魚貨，也在現場大啖海鮮。

阿里山花季擁入人潮，工作站前的染井吉野櫻櫻王，花季登場率領群櫻綻放，上周起在樹上大滿開，進入最佳觀賞期，染井吉野櫻、大島櫻、高砂櫻、八重紅枝垂櫻綻放，園區被染成浪漫粉紅色，重瓣櫻花也在清明連假綻放，普賢象櫻花期預估會持續到4月下旬左右。

​此外，祝山林道染井吉野櫻花盛開，可搭乘小火車前往，附近還有隱藏版秘境木蘭園，白木蘭和霧社櫻交織出美麗景色；姊妹潭旁玉山杜鵑、台灣一葉蘭也不遑多讓陸續綻放進入最佳觀賞期，沿著步道走到慈雲寺、受鎮宮看櫻花，是今年賞花熱門路線。

布袋觀光魚市今早也湧入遊客，人潮擁擠相當熱鬧，攤販在市場內賣力叫賣，遊客採買魚貨不手軟，有人直接買下一整尾土魠魚，不少家庭專程來逛魚市，品嘗現撈新鮮海產，連假出遊人數較多，帶動經濟消費，攤販預估生意比平時成長近一倍。

阿里山國家森林遊樂區適逢櫻花盛開，停車場一早停滿遊覽車及汽車，在中午前就有1274人入園。記者黃于凡／翻攝
阿里山國家森林遊樂區適逢櫻花盛開，停車場一早停滿遊覽車及汽車，在中午前就有1274人入園。記者黃于凡／翻攝
清明連假嘉義湧入大批遊客，布袋觀光魚市今早人潮滿滿，許多遊客採買魚貨、品嘗海產。記者黃于凡／攝影
清明連假嘉義湧入大批遊客，布袋觀光魚市今早人潮滿滿，許多遊客採買魚貨、品嘗海產。記者黃于凡／攝影
清明連假嘉義湧入大批遊客，布袋觀光魚市今早人潮滿滿，許多遊客採買魚貨、品嘗海產。記者黃于凡／攝影
清明連假嘉義湧入大批遊客，布袋觀光魚市今早人潮滿滿，許多遊客採買魚貨、品嘗海產。記者黃于凡／攝影
阿里山國家森林遊樂區適逢櫻花盛開，停車場一早停滿遊覽車及汽車，在中午前就有1274人入園。記者黃于凡／翻攝
阿里山國家森林遊樂區適逢櫻花盛開，停車場一早停滿遊覽車及汽車，在中午前就有1274人入園。記者黃于凡／翻攝
清明連假嘉義湧入大批遊客，布袋觀光魚市今早人潮滿滿，許多遊客採買魚貨、品嘗海產。記者黃于凡／攝影
清明連假嘉義湧入大批遊客，布袋觀光魚市今早人潮滿滿，許多遊客採買魚貨、品嘗海產。記者黃于凡／攝影

櫻花 連假 阿里山

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