聽新聞
0:00 / 0:00
春燕築巢好兆頭！嘉義市這條路2家彩券行財氣旺 中獎合計逾千萬元
財神爺降臨嘉義，繼消費者萊爾富超商、豆奶攤消費，分別中台積電股票、千萬大獎，昨天開獎的第114000084期今彩539頭獎800萬元，開出1注，由嘉市東區和平路「金鴻億彩券行」開出。
財神報到，無獨有偶，同一條路同方向，另1家「上寶彩券行」，開出第114000041期大樂透貳獎1注中獎，可得335萬6420元，和平路上2家彩券行同時中獎，合計逾千萬元，財氣旺，讓彩迷嘖嘖稱奇。
上寶彩券行顏姓店長，以及金鴻億彩券行呂姓負責人，上午開店營業，喜上眉梢貼紅紙慶賀，上門客人增加，顏姓店長說，開獎前，看到春天燕群在對面屋簷下築巢，多隻春燕飛前店內繞，感覺有好兆頭，果然客人買大樂透，中貳獎1注中獎，可得335萬6420元。
金鴻億彩券行呂姓負責人說，客人電腦選號，買今彩539頭獎開出1注頭獎800萬元，和平路同一條路同向2家2家彩券行同時中獎，財氣旺。和平路商家小吃店多，又有市場，購物人潮多，逢清明節連假返鄉民眾多，人氣、財氣旺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言