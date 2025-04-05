快訊

NBA／柯瑞再飆36分、近3戰場均41分 勇士輕取金塊5連勝

爸媽快哭了！親子樂園「貝兒絲」又少一家…桃園店27日熄燈倒數

川普送台32%關稅大禮 凸顯「台美友好攏是假」殘酷真相

聽新聞
0:00 / 0:00

春燕築巢好兆頭！嘉義市這條路2家彩券行財氣旺 中獎合計逾千萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
昨天開獎的第114000084期今彩539頭獎800萬元，開出1注，由嘉市東區和平路「金鴻億彩券行」開出。記者魯永明／攝影
昨天開獎的第114000084期今彩539頭獎800萬元，開出1注，由嘉市東區和平路「金鴻億彩券行」開出。記者魯永明／攝影

財神爺降臨嘉義，繼消費者萊爾富超商、豆奶攤消費，分別中台積電股票、千萬大獎，昨天開獎的第114000084期今彩539頭獎800萬元，開出1注，由嘉市東區和平路「金鴻億彩券行」開出。

財神報到，無獨有偶，同一條路同方向，另1家「上寶彩券行」，開出第114000041期大樂透貳獎1注中獎，可得335萬6420元，和平路上2家彩券行同時中獎，合計逾千萬元，財氣旺，讓彩迷嘖嘖稱奇。

上寶彩券行顏姓店長，以及金鴻億彩券行呂姓負責人，上午開店營業，喜上眉梢貼紅紙慶賀，上門客人增加，顏姓店長說，開獎前，看到春天燕群在對面屋簷下築巢，多隻春燕飛前店內繞，感覺有好兆頭，果然客人買大樂透，中貳獎1注中獎，可得335萬6420元。

金鴻億彩券行呂姓負責人說，客人電腦選號，買今彩539頭獎開出1注頭獎800萬元，和平路同一條路同向2家2家彩券行同時中獎，財氣旺。和平路商家小吃店多，又有市場，購物人潮多，逢清明節連假返鄉民眾多，人氣、財氣旺。

嘉市東區和平路上寶彩券行，開出第114000041期大樂透貳獎1注中獎，可得335萬6420元。記者魯永明／攝影
嘉市東區和平路上寶彩券行，開出第114000041期大樂透貳獎1注中獎，可得335萬6420元。記者魯永明／攝影
嘉市東區和平路上寶彩券行，開出第114000041期大樂透貳獎1注中獎，可得335萬6420元。記者魯永明／攝影
嘉市東區和平路上寶彩券行，開出第114000041期大樂透貳獎1注中獎，可得335萬6420元。記者魯永明／攝影
昨天開獎的第114000084期今彩539頭獎800萬元，開出1注，由嘉市東區和平路「金鴻億彩券行」開出。記者魯永明／攝影
昨天開獎的第114000084期今彩539頭獎800萬元，開出1注，由嘉市東區和平路「金鴻億彩券行」開出。記者魯永明／攝影

今彩539 彩券行

延伸閱讀

嘉義男刮刮樂花費700萬 刮光退休金還欠百萬 醫師診斷病態賭博症

今天正月晦日送窮、二月二迎富 「告別窮神」必做5事迎接財氣

威力彩14億在等你！4生肖財運旺…5招抱緊財神爺「中獎率UPUP」

威力彩明晚頭獎衝12億！四星座財氣逼人 記得選「這種」投注站最旺

相關新聞

南科外溢擴大！南市府斥資9.54億元拓寬往來曾文溪北道路

​為紓解南部科學園區（南科）周邊日益嚴重的交通壅塞問題，台南市政府工務局推動「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中...

清明連假嘉義湧遊客 阿里山迎賞櫻熱潮、布袋大啖海鮮

兒童清明連假天氣晴朗，嘉義知名阿里山、布袋港等山海風景區，今天湧入大量觀光人潮及車潮。阿里山國家森林遊樂區適逢櫻花盛開，...

春燕築巢好兆頭！嘉義市這條路2家彩券行財氣旺 中獎合計逾千萬元

財神爺降臨嘉義，繼消費者萊爾富超商、豆奶攤消費，分別中台積電股票、千萬大獎，昨天開獎的第114000084期今彩539頭...

有獎闖關手工餅乾花藝免費教 炒熱台南新曾文市政園區

台南市政府勞工局與中華醫事科大今天在新成立曾文市政願景園區合辦「幸福體驗烘焙—手工餅乾製作」課程，請來專業花藝老師指導「...

消滅違停等亂象！南市招聘18名交通助理員 報名條件、考試時間公告了

台南市違停舉發一年高達12萬多件，多名議員提議設置「交通助理員」，市議會3月臨時會通過市府編列600多萬元追加預算，將聘...

當媽媽的神隊友！台南市推出安胎、育兒指導及保母媒合

台南市積極推動友善育兒政策，市長黃偉哲提供全方位的生養補助、養育協助及早療支持，包含提供生育獎勵金、育兒津貼、托育補助、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。