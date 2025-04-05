春燕築巢好兆頭！嘉義市這條路2家彩券行財氣旺 中獎合計逾千萬元

財神爺降臨嘉義，繼消費者萊爾富超商、豆奶攤消費，分別中台積電股票、千萬大獎，昨天開獎的第114000084期今彩539頭獎800萬元，開出1注，由嘉市東區和平路「金鴻億彩券行」開出。

財神報到，無獨有偶，同一條路同方向，另1家「上寶彩券行」，開出第114000041期大樂透貳獎1注中獎，可得335萬6420元，和平路上2家彩券行同時中獎，合計逾千萬元，財氣旺，讓彩迷嘖嘖稱奇。

上寶彩券行顏姓店長，以及金鴻億彩券行呂姓負責人，上午開店營業，喜上眉梢貼紅紙慶賀，上門客人增加，顏姓店長說，開獎前，看到春天燕群在對面屋簷下築巢，多隻春燕飛前店內繞，感覺有好兆頭，果然客人買大樂透，中貳獎1注中獎，可得335萬6420元。