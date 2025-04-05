有獎闖關手工餅乾花藝免費教 炒熱台南新曾文市政園區

台南市政府勞工局與中華醫事科大今天在新成立曾文市政願景園區合辦「幸福體驗烘焙—手工餅乾製作」課程，請來專業花藝老師指導「生活花藝」。配合兒童節連假，舉辦「向下扎根」親子闖關活動，市長黃偉哲參與各項體驗，玩得不亦樂乎。

因為闖關遊戲搭配豐富獎品，吸引不少父母帶小朋友加，黃偉哲特別加碼抽獎禮券，隨後到各攤位發送小禮物及氣球，與現場大人小孩開心互動，氣氛熱鬧、歡笑不斷。

勞工局推出「安全健康讚、職安知識GO」職場安全及健康向下扎根親子闖關活動，黃偉哲參加花藝、手工餅乾製作與闖關活動與民眾同樂。

現場還有氣球藝術推廣協會為小朋友製作可愛氣球，小丑氣球秀吸引許多小朋友爭相排隊，還有小朋友最愛遊戲氣墊溜滑梯免費玩到飽。搭配優良職場安全健康展示區、青農市集、視障按摩、勞動法令諮詢、在地廠商徵才及現場展售優質小農產品，活動壓軸摸彩抽出3C家電大獎。

黃偉哲表示，職安教育與道安教育一樣都要從小潛移默化，透過寓教於樂的闖關活動園遊會來宣導勞工職安，期盼大朋友帶小朋友一起學習，讓職安觀念從小萌芽，將來進入職場後就有內化的職安習慣，在職場遵守職安規範，將確保自己與同事在工作場域中更安全。

勞工局表示，因應曾文市政願景園區啟用，特別於園區辦理勞工學苑相關課程，「生活花藝」邀請艾華植藝工作室老師蔡玉娟授課，以深入淺出的方式，介紹植物基本知識與花藝美學概念，帶領學員親手運用簡單素材創作花藝作品，並將完成的美麗作品帶回家布置居家環境。