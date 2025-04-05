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有獎闖關手工餅乾花藝免費教 炒熱台南新曾文市政園區

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
市長黃偉哲體驗手工餅乾、花藝免費教學。圖／勞工局提供
市長黃偉哲體驗手工餅乾、花藝免費教學。圖／勞工局提供

台南市政府勞工局與中華醫事科大今天在新成立曾文市政願景園區合辦「幸福體驗烘焙—手工餅乾製作」課程，請來專業花藝老師指導「生活花藝」。配合兒童節連假，舉辦「向下扎根」親子闖關活動，市長黃偉哲參與各項體驗，玩得不亦樂乎。

因為闖關遊戲搭配豐富獎品，吸引不少父母帶小朋友加，黃偉哲特別加碼抽獎禮券，隨後到各攤位發送小禮物及氣球，與現場大人小孩開心互動，氣氛熱鬧、歡笑不斷。

勞工局推出「安全健康讚、職安知識GO」職場安全及健康向下扎根親子闖關活動，黃偉哲參加花藝、手工餅乾製作與闖關活動與民眾同樂。

現場還有氣球藝術推廣協會為小朋友製作可愛氣球，小丑氣球秀吸引許多小朋友爭相排隊，還有小朋友最愛遊戲氣墊溜滑梯免費玩到飽。搭配優良職場安全健康展示區、青農市集、視障按摩、勞動法令諮詢、在地廠商徵才及現場展售優質小農產品，活動壓軸摸彩抽出3C家電大獎。

黃偉哲表示，職安教育與道安教育一樣都要從小潛移默化，透過寓教於樂的闖關活動園遊會來宣導勞工職安，期盼大朋友帶小朋友一起學習，讓職安觀念從小萌芽，將來進入職場後就有內化的職安習慣，在職場遵守職安規範，將確保自己與同事在工作場域中更安全。

勞工局表示，因應曾文市政願景園區啟用，特別於園區辦理勞工學苑相關課程，「生活花藝」邀請艾華植藝工作室老師蔡玉娟授課，以深入淺出的方式，介紹植物基本知識與花藝美學概念，帶領學員親手運用簡單素材創作花藝作品，並將完成的美麗作品帶回家布置居家環境。

勞工局指出，這次規畫一系列闖關體驗包括感電預防、化學品危害、局限空間危害、高架防墜、噪音危害預防、機械安全、堆高機安全等體驗，宣導不同職場環境危害與預防措施。參與闖關的小朋友在通過職場安全健康危害各項考驗後，可獲得「職安小英雄體驗營」結業證書及優質好禮，成為智勇雙全「職安小尖兵」。

有獎闖關、手工餅乾、花藝免費教學與熱鬧園遊會，炒熱剛成立的台南曾文市政園區。圖／勞工局提供
有獎闖關、手工餅乾、花藝免費教學與熱鬧園遊會，炒熱剛成立的台南曾文市政園區。圖／勞工局提供
市長黃偉哲體驗手工餅乾、花藝免費教學。圖／勞工局提供
市長黃偉哲體驗手工餅乾、花藝免費教學。圖／勞工局提供
有獎闖關、手工餅乾、花藝免費教學與熱鬧園遊會，炒熱剛成立的台南曾文市政園區。圖／勞工局提供
有獎闖關、手工餅乾、花藝免費教學與熱鬧園遊會，炒熱剛成立的台南曾文市政園區。圖／勞工局提供
有獎闖關、手工餅乾、花藝免費教學與熱鬧園遊會，炒熱剛成立的台南曾文市政園區。圖／勞工局提供
有獎闖關、手工餅乾、花藝免費教學與熱鬧園遊會，炒熱剛成立的台南曾文市政園區。圖／勞工局提供

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