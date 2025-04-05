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消滅違停等亂象！南市招聘18名交通助理員 報名條件、考試時間公告了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市將聘用18名交通助理員協助道路交通管理稽查。記者吳淑玲／攝影
台南市將聘用18名交通助理員協助道路交通管理稽查。記者吳淑玲／攝影

台南市違停舉發一年高達12萬多件，多名議員提議設置「交通助理員」，市議會3月臨時會通過市府編列600多萬元追加預算，將聘用18名交通助理員，委由市府勞工局統一辦理，招聘訊息及相關資格條件規定日前已經公告，需筆試及口試，受理報名只到4月9日截止(以郵戳為憑)，把握機會。

根據公告內容，交通助理員工作，協助道路交通管理稽查（疏導道路交通、維持停車秩序、整理車站交通秩序、提供交通服務、排除道路障礙、執行其他道路交通稽查）及 其他臨時交辦工作。

採先筆試擇優錄取前 60名參加口試，口試成績須達80分，依成績高低擇優錄取；筆試命題方式：選擇題，筆試測驗科目及範圍：道路交通管理處罰條例、道路交通安全規則、道路交通標誌標線號誌設置規則、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則。

資格條件為大專畢業以上；或高中以上學校畢業，並具有擬任工作性質相當之訓練6個月以上或2年以上工作經驗，須持有普通重型機車駕駛執照者，無公務人員任用法第28條及依國籍法第20條規定之情事。

以原市區六個分局各3人，薪資比照5職等約3萬7800元，進用期間至今年12月31日，明年是否繼續僱用視考核績效及預算經費而定。

交大指出，人員遴選後會加強相關教育訓練與培訓，瞭解職務上所需具備的工作能力，並明訂職責範圍，落實交通助理員制度的執行，以靜態開單等為主；台南市違停1年舉發12萬多件，市區6個分區就占7萬多件，先從市區試辦若成效好再擴大實施。

台南市勞工局公告114年度約聘（僱、用）、臨時人員統一招考自4月2日至4月9日受理報名，共釋出35個職缺(內含1名身心障礙保障名額)，除交通大隊18名交通助理員外，其他職缺及報考資格條件詳閱簡章內容，預計於5月17日辦理甄試，鼓勵有心至公部門服務的朋友，要把握此次機會踴躍報名。簡章及報名表可至全國7-11便利商店ibon系統下載、上網查閱。台南市勞工局職訓就服中心網站左方「就業服務－就業甄選」：https://job.tainan.gov.tw；服務電話06-6330820#106（民治）、06-2991111#7746、7778（永華）。

勞工局 台南

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