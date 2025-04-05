當媽媽的神隊友！台南市推出安胎、育兒指導及保母媒合

台南市積極推動友善育兒政策，市長黃偉哲提供全方位的生養補助、養育協助及早療支持，包含提供生育獎勵金、育兒津貼、托育補助、居家安胎、育兒指導 、保母媒合及發展遲緩兒童早療費及交通費用等政策，以讓市民能夠安心養育子女，減輕經濟負擔，讓家長在育兒路上獲得更實質的支持，可多加利用。

社會局長郭乃文局指出，為讓媽媽們在育兒的過程中獲得更全面的支持，市府積極當「媽媽的神隊友」，提供居家安胎、育兒指導及居家托育媒合等養育協助。為減輕安胎婦女懷孕過程的負擔，凡經醫師診斷懷孕且須安胎或休養，社會局提供最高1萬1000元補助，減輕安胎婦女負擔，補助內容含回診交通費、代辦勞務、家務、餐食照顧與居家護理師訪視等費用。

另為積極支援育兒，為育有未滿6歲幼兒家庭提供每年36次免費到宅育兒指導，助家長掌握親職教育，確保孩童照顧完善，去年有332戶申請，達5762人次。

另為協助家長順利找到合格的托育人員，台南市設有4處居家托育服務中心，提供托育人員媒合服務，目前登記的居家托育人員有1999人，可收托兒童數達7996名，實際從事收托照顧之托育人員為1584人，實際收托幼兒數為3586人。

另為關注發展遲緩兒童的需求，台南市設立3處早期發展服務管理中心、6家早期療育機構及10處社區療育據點，提供專業的療育與支援服務。針對發展遲緩兒童提供最高6000元的療育費用補助， 去年服務計16萬6206人次。

在鼓勵市民生養方面，台南市提供新生兒生育獎勵金，第1、2胎每名可獲2萬元，第3、4胎3萬元，第5胎以上每名5萬元。另針對未滿2歲育兒津貼，第1名子女每月5000元，第二名6000元，第3名以上7000元。