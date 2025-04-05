快訊

台灣第一人！《星光》林芯儀奪健美比賽冠軍 超猛身材曝光

00929配息0.05元被罵翻！網怒酸「算什麼高股息」：不如買這兩檔

林志玲為3歲兒下廚！手作神級便當網讚：根本藝術品

聽新聞
0:00 / 0:00

當媽媽的神隊友！台南市推出安胎、育兒指導及保母媒合

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市有居家安胎、育兒指導、保母媒合，做為「媽媽的神隊友」。圖／台南市社會局提供
台南市有居家安胎、育兒指導、保母媒合，做為「媽媽的神隊友」。圖／台南市社會局提供

台南市積極推動友善育兒政策，市長黃偉哲提供全方位的生養補助、養育協助及早療支持，包含提供生育獎勵金、育兒津貼托育補助、居家安胎、育兒指導 、保母媒合及發展遲緩兒童早療費及交通費用等政策，以讓市民能夠安心養育子女，減輕經濟負擔，讓家長在育兒路上獲得更實質的支持，可多加利用。

社會局長郭乃文局指出，為讓媽媽們在育兒的過程中獲得更全面的支持，市府積極當「媽媽的神隊友」，提供居家安胎、育兒指導及居家托育媒合等養育協助。為減輕安胎婦女懷孕過程的負擔，凡經醫師診斷懷孕且須安胎或休養，社會局提供最高1萬1000元補助，減輕安胎婦女負擔，補助內容含回診交通費、代辦勞務、家務、餐食照顧與居家護理師訪視等費用。

另為積極支援育兒，為育有未滿6歲幼兒家庭提供每年36次免費到宅育兒指導，助家長掌握親職教育，確保孩童照顧完善，去年有332戶申請，達5762人次。

另為協助家長順利找到合格的托育人員，台南市設有4處居家托育服務中心，提供托育人員媒合服務，目前登記的居家托育人員有1999人，可收托兒童數達7996名，實際從事收托照顧之托育人員為1584人，實際收托幼兒數為3586人。

另為關注發展遲緩兒童的需求，台南市設立3處早期發展服務管理中心、6家早期療育機構及10處社區療育據點，提供專業的療育與支援服務。針對發展遲緩兒童提供最高6000元的療育費用補助， 去年服務計16萬6206人次。

在鼓勵市民生養方面，台南市提供新生兒生育獎勵金，第1、2胎每名可獲2萬元，第3、4胎3萬元，第5胎以上每名5萬元。另針對未滿2歲育兒津貼，第1名子女每月5000元，第二名6000元，第3名以上7000元。

針對家長選擇公私立托育機構或準公共保母托育者，一般戶每月1萬3000元、中低收入戶1萬5000元、低收入及弱勢家庭1萬7000元，另選擇公托嬰中心或社區家園則補助一般戶每月7000元、中低收入戶9000元、低收及弱勢家庭1萬1000元。

台南市有生育獎勵金、育兒津贴、托育補助，讓年輕父母好生養。圖／台南市社會局提供
台南市有生育獎勵金、育兒津贴、托育補助，讓年輕父母好生養。圖／台南市社會局提供

台南 托育 育兒津貼

延伸閱讀

玩藝術療育延緩失智有成效 故宮南院女講師決定返家照護失智母

表揚33名績優志工 林佳龍期盼更多外交神隊友

送托政府合格保母…4個月大男嬰卻疑遭虐 家長：崩潰痛哭到頭痛

民團指新北保母是六都第二老 社會局：多辦職訓鼓勵新血加入

相關新聞

南科外溢擴大！南市府斥資9.54億元拓寬往來曾文溪北道路

​為紓解南部科學園區（南科）周邊日益嚴重的交通壅塞問題，台南市政府工務局推動「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中...

蒜頭糖廠媽祖諭示巡境台積電嘉義廠工區 賜福再帶動地方經濟

農曆3月瘋媽祖，大甲媽祖昨晚起駕到嘉義縣新港鄉奉天宮進香；建廟百年嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠配天宮媽祖（又稱糖廠媽），上月獲媽...

當媽媽的神隊友！台南市推出安胎、育兒指導及保母媒合

台南市積極推動友善育兒政策，市長黃偉哲提供全方位的生養補助、養育協助及早療支持，包含提供生育獎勵金、育兒津貼、托育補助、...

玩藝術療育延緩失智有成效 故宮南院女講師決定返家照護失智母

嘉義縣老人比例全台居冠，高齡化社會，失智人口不斷增加，衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心...

嘉南特色文化 兒童節親子共遊

兒童節連假，嘉義市政府結合鐵道文化體驗、特色親子公園、藝術展覽、市集，為親子策畫「放電行程」；台南市文化局推出「巷仔Ni...

鄉親鄉情／林家良創設雲林老牛安養中心 盼寫全台牛歷史

雲林縣青農林家良投注10年心血，創設國內首座私設公益性老牛安養中心，人道收養老牛免於淪落屠宰場，故事躍上教科書，他將進一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。