玩藝術療育延緩失智有成效 故宮南院女講師決定返家照護失智母

嘉義縣老人比例全台居冠，高齡化社會，失智人口不斷增加，衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計，透過活化身心腦連結，提升失智長者綜合表現及生活滿意度，成效佳，擔任課程講師的故宮南院女科員李佳芸為回家照護失智母親，過年後留職停薪。

李佳芸在嘉市府、故宮南院服務多年，充實自我在職進修，取得南華大學生死學系生死學組碩士，具有中國高級評茶員證照、美國瑜珈聯盟「椅子瑜珈」師資證照，擔任義務張老師，擁有表達性藝術療育、Somatics身心學、生死教育、肢體及音聲開發、靈性療癒、評茶等多項專長。

李佳芸協助開發延緩失智，融入身心學課程，擔任衛生局推動「藝術療育介入失智照護」課程講師，課程「今牌人生2.0」進階工作坊，將「身心學」概念融入失智課程設計，透過活化身、心、腦的連結，全面提升失智長者的綜合表現及生活滿意度。

故宮創齡日活動策畫人李佳芸擔任工作坊講師，分享故宮文物融入「表達性藝術治療」及「身心學」實際案例，去年端午節前，她以「今牌人生」牌卡中的「清畫院畫12月月令圖5月軸」為元素，設計一款「清宮龍船遊諸羅」教材包，示範如何將文物與生活中節慶結合，與失智長輩對話，一起「玩」藝術。