快訊

台灣第一人！《星光》林芯儀奪健美比賽冠軍 超猛身材曝光

00929配息0.05元被罵翻！網怒酸「算什麼高股息」：不如買這兩檔

林志玲為3歲兒下廚！手作神級便當網讚：根本藝術品

聽新聞
0:00 / 0:00

玩藝術療育延緩失智有成效 故宮南院女講師決定返家照護失智母

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
高齡化社會，失智人口不斷增加，嘉縣衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計。記者魯永明／翻攝
高齡化社會，失智人口不斷增加，嘉縣衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計。記者魯永明／翻攝

嘉義縣老人比例全台居冠，高齡化社會，失智人口不斷增加，衛生局故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計，透過活化身心腦連結，提升失智長者綜合表現及生活滿意度，成效佳，擔任課程講師的故宮南院女科員李佳芸為回家照護失智母親，過年後留職停薪。

李佳芸在嘉市府、故宮南院服務多年，充實自我在職進修，取得南華大學生死學系生死學組碩士，具有中國高級評茶員證照、美國瑜珈聯盟「椅子瑜珈」師資證照，擔任義務張老師，擁有表達性藝術療育、Somatics身心學、生死教育、肢體及音聲開發、靈性療癒、評茶等多項專長。

李佳芸協助開發延緩失智，融入身心學課程，擔任衛生局推動「藝術療育介入失智照護」課程講師，課程「今牌人生2.0」進階工作坊，將「身心學」概念融入失智課程設計，透過活化身、心、腦的連結，全面提升失智長者的綜合表現及生活滿意度。

故宮創齡日活動策畫人李佳芸擔任工作坊講師，分享故宮文物融入「表達性藝術治療」及「身心學」實際案例，去年端午節前，她以「今牌人生」牌卡中的「清畫院畫12月月令圖5月軸」為元素，設計一款「清宮龍船遊諸羅」教材包，示範如何將文物與生活中節慶結合，與失智長輩對話，一起「玩」藝術。

李佳芸說，身心學是一門探究身心關係和體悟身體智慧經驗科學，透過學習身與心對話，開發內在覺察和對環境適應能力；輕度失智長輩常因社會對「失智者等於癡呆」汙名化，以及不解自己「為何失智」，陷入憂鬱，身心學除強化心智能力、改善情緒，更可強化身體體感，預防受傷失能。

高齡化社會，失智人口不斷增加，嘉縣衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計。記者魯永明／翻攝
高齡化社會，失智人口不斷增加，嘉縣衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計。記者魯永明／翻攝
高齡化社會，失智人口不斷增加，嘉縣衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計。記者魯永明／翻攝
高齡化社會，失智人口不斷增加，嘉縣衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計。記者魯永明／翻攝
高齡化社會，失智人口不斷增加，嘉縣衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計，擔任課程講師的故宮南院女科員李佳芸（左三）。記者魯永明／翻攝
高齡化社會，失智人口不斷增加，嘉縣衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心學」概念融入失智課程設計，擔任課程講師的故宮南院女科員李佳芸（左三）。記者魯永明／翻攝

失智 故宮南院 衛生局

延伸閱讀

屏東繪漁港景致 千名畫友共度藝術假期

南山人壽推長照外溢商品

羅志祥母罹阿茲海默症 醫：每天多吃這些食物「大腦可逆齡7.5歲」

【免費講座】3月30日專家領路 帶您用生活型態再造原則建立防失智生活

相關新聞

南科外溢擴大！南市府斥資9.54億元拓寬往來曾文溪北道路

​為紓解南部科學園區（南科）周邊日益嚴重的交通壅塞問題，台南市政府工務局推動「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中...

蒜頭糖廠媽祖諭示巡境台積電嘉義廠工區 賜福再帶動地方經濟

農曆3月瘋媽祖，大甲媽祖昨晚起駕到嘉義縣新港鄉奉天宮進香；建廟百年嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠配天宮媽祖（又稱糖廠媽），上月獲媽...

當媽媽的神隊友！台南市推出安胎、育兒指導及保母媒合

台南市積極推動友善育兒政策，市長黃偉哲提供全方位的生養補助、養育協助及早療支持，包含提供生育獎勵金、育兒津貼、托育補助、...

玩藝術療育延緩失智有成效 故宮南院女講師決定返家照護失智母

嘉義縣老人比例全台居冠，高齡化社會，失智人口不斷增加，衛生局與故宮南院攜手推動「藝術療育介入失智照護」，將時下最夯「身心...

嘉南特色文化 兒童節親子共遊

兒童節連假，嘉義市政府結合鐵道文化體驗、特色親子公園、藝術展覽、市集，為親子策畫「放電行程」；台南市文化局推出「巷仔Ni...

鄉親鄉情／林家良創設雲林老牛安養中心 盼寫全台牛歷史

雲林縣青農林家良投注10年心血，創設國內首座私設公益性老牛安養中心，人道收養老牛免於淪落屠宰場，故事躍上教科書，他將進一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。