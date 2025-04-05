南科外溢擴大！南市府斥資9.54億元拓寬往來曾文溪北道路

​為紓解南部科學園區（南科）周邊日益嚴重的交通壅塞問題，台南市政府工務局推動「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路」工程，該工程將於今年5月動工，預計於2027年中旬完工。​該計畫總經費約9.54億元，中央補助7.53億元。拓寬及新建道路均寬18公尺，並設有人行道設計。

工務局表示，該工程北起麻善公路（台19甲線）與溪埔中路（南121線）交叉口，向南延伸約1900公尺至豐年橋前，將道路拓寬為雙向4車道。新闢路段則從豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，總長約3.2公里，同樣規畫為雙向4車道。 ​

市府指出，南科的快速發展通勤需求外溢至曾文溪北地區，現有道路需經過胡厝里，但該區道路狹窄，通勤高峰期間易形成交通瓶頸並增加事故風險，地方爭取多年，拓寬後的溪埔中路並新闢道路銜接烏橋中路，可有效分流車潮，提升通勤效率與安全性。