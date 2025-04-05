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蒜頭糖廠媽祖諭示巡境台積電嘉義廠工區 賜福再帶動地方經濟

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
建廟百年嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠配天宮媽祖（又稱糖廠媽），上月獲媽祖諭示，到鄰近的太保市嘉科園區興建中台積電嘉義廠工區巡境祈福。圖／讀者提供
建廟百年嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠配天宮媽祖（又稱糖廠媽），上月獲媽祖諭示，到鄰近的太保市嘉科園區興建中台積電嘉義廠工區巡境祈福。圖／讀者提供

農曆3月瘋媽祖，大甲媽祖昨晚起駕到嘉義縣新港鄉奉天宮進香；建廟百年嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠配天宮媽祖（又稱糖廠媽），上月獲媽祖諭示，到鄰近的太保市嘉科園區興建中台積電嘉義廠工區巡境祈福，百年前媽祖駐駕庇佑糖廠帶動地方經濟發展，百年後祈福台積電再帶動經濟繁榮。

1921年興建的蒜頭糖廠配天宮，起源因為糖廠建廠後工安事件頻傳，日治時代日籍主管在員工請求下，前往隔壁朴子市配天宮請求媽祖鑾駕到糖廠收妖伏魔，自此工廠恢復平靜，員工感念媽祖，供奉媽祖，提供場所建材，在員工宿舍旁建媽祖廟，命名為「副配天宮」，是糖廠員工及家屬、在地信眾信仰中心。

上月蒜頭糖廠副配天宮媽祖鑾轎及繞境隊伍，回朴子配天宮祖廟謁祖進香，回鑾巡境，包括立委蔡易餘、六腳鄉長黃鉦凱、六腳鄉工廠社區發展協會理事長黃立博、糖廠配天宮主委黃冠雅等人參加。糖廠媽祖鑾轎隊伍抵達嘉科園區台積電興建中廠區，營造公司人員恭迎聖駕，祈求媽祖巡安賜福，讓工程平安順利。

黃立博說，百年前配天宮媽祖在糖廠收妖伏魔，此後工廠恢復平靜，帶動百年經濟發展，建廟供奉媽祖庇佑工廠和地方人士平安至今，百年後媽祖諭示到台積電嘉義先進封裝廠興建廠區巡安賜福，具有特殊意義，因為百年後，糖廠附近嘉科園區台積電落腳跟當初糖廠對地方經濟影響背景相似。

建廟百年嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠配天宮媽祖（又稱糖廠媽），上月獲媽祖諭示，到鄰近的太保市嘉科園區興建中台積電嘉義廠工區巡境祈福。圖／讀者提供
建廟百年嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠配天宮媽祖（又稱糖廠媽），上月獲媽祖諭示，到鄰近的太保市嘉科園區興建中台積電嘉義廠工區巡境祈福。圖／讀者提供
建廟百年嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠配天宮媽祖（又稱糖廠媽），上月獲媽祖諭示，到鄰近的太保市嘉科園區興建中台積電嘉義廠工區巡境祈福。圖／讀者提供
建廟百年嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠配天宮媽祖（又稱糖廠媽），上月獲媽祖諭示，到鄰近的太保市嘉科園區興建中台積電嘉義廠工區巡境祈福。圖／讀者提供
建廟百年嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠配天宮媽祖（又稱糖廠媽），上月獲媽祖諭示，到鄰近的太保市嘉科園區興建中台積電嘉義廠工區巡境祈福。圖／讀者提供
建廟百年嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠配天宮媽祖（又稱糖廠媽），上月獲媽祖諭示，到鄰近的太保市嘉科園區興建中台積電嘉義廠工區巡境祈福。圖／讀者提供

台積電 嘉義 大甲媽祖 經濟發展

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