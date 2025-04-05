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鄉親鄉情／林家良創設雲林老牛安養中心 盼寫全台牛歷史

聯合報／ 記者蔡維斌
林家良待牛如親，老牛也愛他，經常撒嬌親親，人牛互動情深，成為台灣牛的傳奇故事。圖／林家良提供
林家良待牛如親，老牛也愛他，經常撒嬌親親，人牛互動情深，成為台灣牛的傳奇故事。圖／林家良提供

雲林縣青農林家良投注10年心血，創設國內首座私設公益性老牛安養中心，人道收養老牛免於淪落屠宰場，故事躍上教科書，他將進一步建設牛教室傳授牛知識、傳承牛文化。被稱是「台灣憨牛」的他，笑說10年前心願一直不被看好，很多人笑他憨，但他想說，「我用一步一腳印做到了」。

原在台中從事機械倉管工作的43歲林家良，10年前返鄉務農，以自然農法種無毒米，耕牛成重要伙伴，他不忍老牛辛苦一生最終面臨宰殺命運，2022年利用家中一分田地，創設首座公益性水牛安養中心，免費收容老水牛。幾年來陸續有各地老農因不忍相伴多年的老牛遭宰殺，交給他安養，林家良將老牛和主人離別的不捨情景在臉書分享，成了別具意義的生命教材。

安養中心收容3頭大水牛，最遠是從花蓮吉安鄉來的「安心」，當年林家良親自轉多班火車、客運才將牠收到雲林安養，但牛主人年老又患眼疾，多年無法探望。「安心」遠道而來善解人意，是中心唯一「公牛哥」，成了林家良最親近的成員。

林家良為老牛發喪安葬，為牛隻誦經覆蓋「往生毯」，用心感人。他像家人呵護每頭牛，成就許多動人的台灣牛故事，去年6月躍上高中英文教科書。他續以「老牛走大運」為主題，未來計畫走遍全國368個鄉鎮，訪問80、90歲老農，深入訪查，記錄最完整的台灣牛歷史。

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