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嘉南特色文化 兒童節親子共遊

聯合報／ 記者魯永明吳淑玲周宗禎／連線報導
兒童節連假開跑！台南藝文景點人潮湧現，「巷仔Niau」掀收藏熱潮。圖／台南市文化局提供
兒童節連假開跑！台南藝文景點人潮湧現，「巷仔Niau」掀收藏熱潮。圖／台南市文化局提供

兒童節連假，嘉義市政府結合鐵道文化體驗、特色親子公園、藝術展覽、市集，為親子策畫「放電行程」；台南市文化局推出「巷仔Niau」公仔與周邊商品，各大文化園區與古蹟湧入人潮，水道博物館舉辦的「鬥陣踅水道」活動，更帶大家認識地方特色。

嘉義市是阿里山林鐵起點，車庫園區展示退役火車，讓孩子們在搭乘懷舊檜木小火車時感受鐵道歷史；「檜意森活村」保留日式木屋建築群，華麗轉身為民宿、咖啡廳等潮選店；嘉市星光滑草場提供滑草體驗；北香湖公園「綠豆仁遊戲場」融合在地特色；中央廣場「森林大冒險」有全齡遊戲場，適合大小朋友「放電」。

台南市文化局推出「巷仔Niau」公仔與周邊商品，掀起收藏熱潮，成兒童節最受矚目文化紀念品；市立博物館昨天入館7千人次，沙畫作品中午就賣完。

蕭壠文化園區在兒童節連假安排國內外街頭藝人、兒童劇團演出，搭配台灣國際兒童影展與藝術裝置，日本藝術家奇趣工作坊、大地彩繪遊戲與水舞秀；台南山上花園水道博物館則舉辦「鬥陣踅水道」，標榜是最有台味的親子活動，至6日止，孩童入園就送超古錐園長小圓扇。

台南市府致力為兒童打造共融式特色遊戲場，目前已47座完工，觀旅局「魚頭君帶路」4月號電子報，特別製作「大台南共融式特色遊戲場攻略」專題，供作連假出遊參考。

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兒童節最夯「巷仔Niau」帶動 台南藝文古蹟景點湧人潮

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