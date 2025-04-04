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雲林故事館獲選百大文化基地 發表台語繪本新書承襲母語

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林故事人協會今天在雲林故事館舉辦「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本發表會，藉以承襲母語文化。記者蔡維斌／攝影
雲林故事人協會今天在雲林故事館舉辦「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本發表會，藉以承襲母語文化。記者蔡維斌／攝影

雲林故事館榮獲國內百大文化基地，18年來推動繪本製作已出版百餘本精裝繪本，並透過走讀雲林帶動社區投入，更積極推動不同語言文化的故事，今天一場「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本新書發表會，邀請潮厝華德福小學演唱俱佳，承襲母語，也藉以祝賀故事館入選百大文化基地。

雲林故事人協會與鋼琴老師陳怡君攜手合作著「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本，雲林縣副縣長謝淑亞等人今天參與新書發表會，盼藉以傳承母語，用台語唱出趣味又有教育性的台灣故事。

潮厝華德福實驗小學學生用台語演唱繪本的台語歌謠，唱出趣味又有教育性的台灣故事。一曲「Do Re Mi」台語版真善善美歌謠，好聽又有趣「DO是摸腹肚、RE就是挼目睭、MI是搣塗豆、FA是火化去、SO是芳閣酥、LA抐青菜、SI抄筍絲、DO一百度」...，邊舞邊唱的押韻帶動唱，逗得全場哈哈笑。

雲林故事人協會工作人員黃秀香指出，故事人協會2007年進駐雲林故事館營運後，經常邀請社區人到故事館聽說讀寫演故事，發覺許多遊客聽不懂台語，且對歌曲較有感覺，並在文化部贊助部分經費贊助下，促成「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本出版。

「烏熊愛𨑨迌」歌謠繪本作者陳怡君說，「烏熊」繪本把她在雲林生活的經驗化作一首首動人的歌謠，創作出充滿土地情感的旋律，歌謠有助於推動母語，傳唱不息。

文化部經過數月徵選，20餘位專家評審，日前公布「第一屆百大文化基地」遴選結果，從全國1026件候選案中，選出110處極具文化代表性的基地。雲林縣共有五處入選，包括西螺生態博物館、虎尾建國眷村、雲林記憶Cool、雲林布袋戲館及雲林故事館。

雲林故事人協會今天在雲林故事館舉辦「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本發表會，潮厝華德福小學生以押韻歌舞，帶著全場唱出美麗的台灣歌謠。記者蔡維斌／攝影
雲林故事人協會今天在雲林故事館舉辦「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本發表會，潮厝華德福小學生以押韻歌舞，帶著全場唱出美麗的台灣歌謠。記者蔡維斌／攝影
雲林故事館獲選為全國百大文化基地。記者蔡維斌／攝影
雲林故事館獲選為全國百大文化基地。記者蔡維斌／攝影
雲林故事館10多年來積極推動社區故事文化，館內故事豐富，常有新書發表會，獲選為全國百大文化基地。記者蔡維斌／攝影
雲林故事館10多年來積極推動社區故事文化，館內故事豐富，常有新書發表會，獲選為全國百大文化基地。記者蔡維斌／攝影
雲林故事館10多年來積極推動社區故事文化，館內故事豐富，也有小朋友喜愛的手搖式繪本書，獲選為全國百大文化基地。記者蔡維斌／攝影
雲林故事館10多年來積極推動社區故事文化，館內故事豐富，也有小朋友喜愛的手搖式繪本書，獲選為全國百大文化基地。記者蔡維斌／攝影

台語 小學 雲林

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