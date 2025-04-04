雲林故事館獲選百大文化基地 發表台語繪本新書承襲母語

雲林故事館榮獲國內百大文化基地，18年來推動繪本製作已出版百餘本精裝繪本，並透過走讀雲林帶動社區投入，更積極推動不同語言文化的故事，今天一場「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本新書發表會，邀請潮厝華德福小學演唱俱佳，承襲母語，也藉以祝賀故事館入選百大文化基地。

雲林故事人協會與鋼琴老師陳怡君攜手合作著「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本，雲林縣副縣長謝淑亞等人今天參與新書發表會，盼藉以傳承母語，用台語唱出趣味又有教育性的台灣故事。

潮厝華德福實驗小學學生用台語演唱繪本的台語歌謠，唱出趣味又有教育性的台灣故事。一曲「Do Re Mi」台語版真善善美歌謠，好聽又有趣「DO是摸腹肚、RE就是挼目睭、MI是搣塗豆、FA是火化去、SO是芳閣酥、LA抐青菜、SI抄筍絲、DO一百度」...，邊舞邊唱的押韻帶動唱，逗得全場哈哈笑。

雲林故事人協會工作人員黃秀香指出，故事人協會2007年進駐雲林故事館營運後，經常邀請社區人到故事館聽說讀寫演故事，發覺許多遊客聽不懂台語，且對歌曲較有感覺，並在文化部贊助部分經費贊助下，促成「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本出版。

「烏熊愛𨑨迌」歌謠繪本作者陳怡君說，「烏熊」繪本把她在雲林生活的經驗化作一首首動人的歌謠，創作出充滿土地情感的旋律，歌謠有助於推動母語，傳唱不息。