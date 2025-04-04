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清明連假首日 台南旅宿住用率近9成

中央社／ 台南4日電

清明4天連假遊客湧進台南，市府今天統計，連假首日台南旅宿住用率近9成，遊客人次也較去年同期略增。

今天是清明連假第2天，南市府觀光旅遊局表示，台南市第2天上午遊客較首日增加逾1成，最熱門景點多在舊城區，其他是各區老街及園區、場館。

觀旅局新聞稿指出，台南旅遊熱點集中在市區國華海安、小西門及南紡商圈、赤崁樓及孔廟古蹟，並探索周邊巷弄街道，遊客最喜歡逛街購物及品嘗小吃。安平、新化、鹽水及菁寮老街也相當受歡迎。

親子旅遊熱點則配合兒童節活動，頑皮世界野生動物園、柳營尖山埤渡假村、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、奇美博物館、台灣歷史博物館、德元埤荷蘭村、善糖文化園區及十鼓文創園區及虎頭埤風景區等均受遊客喜愛。

台南 奇美博物館 連假

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