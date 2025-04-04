雲林推動社區劇場有成 演員打造可愛偶頭演活地方戲劇

雲林縣推動社區劇場10年有成，不僅造就不少戲劇新秀，也讓高齡者演出自己或地方的小故事，最近更進一步教導自製各種舞台道具，其中以手作偶頭最引人入勝，演者親手製作不同角色、表情的人物偶頭，演活了舞台劇，讓劇情更加生動有趣，大大深化社區人文。

戲劇創作宛如人生舞台，有喜怒哀樂也有悲歡離合，為讓更多社區透過戲劇了解在地文化，2011年起雲林縣府結合社造培訓成立逾50個社區劇場，到目前培育超過300位素人演員，其中40%以上為高齡者。

縣府文觀處長陳璧君說，每個地方有無數感人的小人物故事，「社區人演社區事」不僅能展現在地文化特色，尤其高齡長輩透過專業培訓，演出自己的活躍人生，10年成果已成為全國社區劇場發展的典範，文觀處預定年底出書紀錄各鄉鎮精彩的「舞台故事」。

在地人看在地劇更加親切！元長鄉長南村主演「長南故事多」劇，以40年代為背景，演員操日語、鄉音、國語、英文等混雜的台詞，表達出對世代歷史的觸，勾勒出發人深思的故事情境。元長鄉瓦瑤社區「瓦作伙鬪陣行」則以舞台劇形式主演振興巷弄傳統獅頭的歷史淵源。

雲林樂活社區推展協會則演出「台灣情花布心」，描述花布承載世代故事與文化象徵，重新詮釋花布背後辛酸故事及引動花鼓的產生，充滿歷史張力。大埤鄉豐田社區的「春花夢露」則講述一位堅強母親的奮鬥故事，面對家庭、社會變遷的挑戰，劇情夾雜風災大水情節，勾勒兩代人的情感糾葛與命運波折，展現農村婦女的堅毅。元長鄉鹿南社區「甘味人生廟埕風華」演繹出義天宮廟埕「七巧粿」迎神的傳統與溫情。