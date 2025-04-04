清明節掃墓祭祖 南市提供免費「回收水」

照片取自臺南市政府

隨著清明假期來臨，許多民眾前往掃墓祭祖，常會使用香火、紙錢等祭品來表達對先人的追思，為保障清明期間的環境安全與加強推動水資源永續利用，臺南市長黃偉哲特別呼籲在掃墓祭祖後，務必撲滅火源，並可利用南市水資源回收中心免費提供之回收水滅火，避免引發不必要的火災危險，以共同維護我們的生活環境和珍貴的水資源。

水利局表示，清明連假期間，7座水資源回收中心（安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮及永康）全年無休，除了提供24小時不間斷的污水處理，確保水資源回收中心穩定操作和處理水質要求外，並進一步加強回收水的再利用措施，每日可免費提供18,000噸非人體接觸使用的回收水（生活次級用水）。這些回收水可用於灑掃等非生活直接接觸用途，民眾可利用這些水資源進行掃墓後的灑掃，達到節水及資源循環利用的目的。

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