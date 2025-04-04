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南科通勤塞車惡夢不再 新闢道路5月動工

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片為模擬圖，取自臺南市政府

為改善南科園區與溪北的交通，南市工務局推動「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路」工程，將於5月動工，預計116年完工。 預計拓寬現有溪埔中路，並新闢道路連接烏橋中路，優化南科園區的北向連絡路徑，使科學園區與溪北產業生活圈更為緊密。

工務局表示，工程範圍北起麻善公路（台19甲線）與溪埔中路（南121線）交叉口，向南延伸約1,900公尺至豐年橋前，將道路拓寬為雙向4車道。新闢路段則從豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，新闢總長約3.2公里之雙向4車道道路。南科發展需求已外溢至曾文溪北地區，現行道路須經過胡厝里，惟里內道路狹小，通勤高峰期間形成交通瓶頸也易發生車禍。臺南市府規畫拓寬溪埔中路並新闢道路銜接烏橋中路，完工後可有效分流車潮。總工程斥資約9億5,400萬元，預計5月開工，116年中旬完工。

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南科 臺南 車道

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