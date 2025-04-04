台南原英商德記洋行常設展開展 再現百年風華

台南市定古蹟、安平五洋行之一的原英商德記洋行牆面受損，歷經半年修復，常設展今天開展，再現洋行百年風華。

原英商德記洋行常設展原訂去年9月開展，但更展時發現建築內部牆面受損，隨即啟動整修計畫，修復完工後展開布展，今天開展。

這次常設展是德記洋行睽違10年全新策展，以「Anping 1865洋潮來襲：回望安平商貿的黃金年代」為主題，展現當年安平開港通商後，洋行紛紛進駐設點歷史發展。

德記洋行常設展規劃「走貿易」、「居安平」、「起洋行」、「跨時代」4大展區，呈現安平貿易港口發展歷程，探索洋行社交文化與商業運作幕後故事。

此外，因應不同年齡層，常設展還打造「一日洋行」親子互動展間，可化身洋商、買辦、廚師、船務人員等，透過遊戲認識洋行組織與工作分配，親身體驗昔日貿易活動。

原英商德記洋行緣於清朝簽署「天津條約」，英商1865年在台南安平港開港通商後設立貿易據點，當年德記洋行和英商怡記、和記、美商唻記、德商東興等合稱「安平五洋行」，目前僅英商德記洋行與德商東興洋行2座建築保留下來。

德記洋行整體建築採2層樓結構，擁有正面主樓梯、3面拱廊、木桁架及舖瓦屋頂，純白牆面及挑高迴廊，造型特殊優美，是安平區重要歷史地標之一。