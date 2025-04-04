1865洋潮來襲！台南安平德記洋行常設展 百年風華再現

歷經一年的修繕與換展作業，台南市定古蹟、原英商德記洋行常設展於今天開幕，以「Anping 1865洋潮來襲：回望安平商貿的黃金年代」為主題，透過規畫「走貿易」、「居安平」、「起洋行」、「跨時代」四大展區，呈現安平作為貿易港口的發展歷程，並探索洋行社交文化與商業運作的幕後故事。

文化表示，展覽因應不同年齡層的觀眾，打造「一日洋行」親子互動展間，兒童可以化身洋商、買辦、廚師、船務人員，藉由遊戲互動認識洋行的組織與工作分配，親身體驗昔日貿易活動。另展場內還有特殊裝扮的泰迪熊、5款限定印章，歡迎民眾合照與集章留念。

市長黃偉哲表示，台南市作為台灣與世界接軌的重要城市，而安平長期以來更是對外交流的核心窗口，其中，不得不提的就是兼具歷史價值與建築之美的德記洋行，不僅為19世紀國際貿易不可或缺的據點，其承載著台南與世界連結的歷史記憶，更是見證台灣茶葉、蔗糖、樟腦產業的蓬勃發展與歷史淵源。期盼在當代透過古蹟保存與文化創意的延續，讓台南持續與世界保持對話，並成為連結過去歷史與未來展望之平台，也盼望帶給民眾煥然一新的感受以及優質的文化觀光體驗。

文化局表示，德記洋行是1865年安平港開港通商後，由英商設立的貿易據點，為當時安平五大洋行之一，並象徵著19世紀台南作為國際貿易港的黃金年代，見證與國際交流的歷史樣態。而民眾造訪安平，不僅可以參訪德記洋行，也可順道參觀鄰近的安平分室與東興洋行，亦是臺台南洋行建築的代表，期盼透過古今交錯的體驗，帶領遊客穿越時空，感受專屬台南的人文薈萃。

今日開幕典禮文化局代理局長林韋旭代表市長黃偉哲出席典禮，偕同市議員李啟維、周麗津等和民眾，共同見證百年洋行風華再現，並德記洋行對面的西門實驗小學太鼓隊打頭陣，該校所在地正是過去的英國領事館舊址，如今透過藝術展演串聯百年歷史，讓昔日的貿易地緣關係，在時空交錯中再度相遇，格外具有紀念意義。