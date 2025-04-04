快訊

橘貓叼走被丟掉的娃娃就跑 他跟上去見溫馨一幕淚崩：牠們很珍惜

NBA／柯瑞下半場狂轟25分 里夫斯9記三分球難救湖人

可能再被捕入獄？尹錫悅出險招 被彈劾後前途恐比朴槿惠更凶險

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市老字號高家潤餅皮21座火爐全開 三代子孫手忙不停趕工擦餅皮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市老字號高家潤餅皮21座火爐全開，三代子孫手忙不停，趕工擦潤餅皮。記者魯永明／攝影
嘉義市老字號高家潤餅皮21座火爐全開，三代子孫手忙不停，趕工擦潤餅皮。記者魯永明／攝影

今天清明節，嘉義市東市場80多年老字號「高家美食」，祖傳三代潤餅皮等麵食，第二代傳人阿嬤高黃茶美退休，店內21座火爐做潤餅皮全開，清明節可製作1萬6千張以上餅皮，一大早客人大排長龍，第三代子女及孫子們擦餅皮，手忙不停，1斤賣180元。

潤餅皮是清明節應景美食，高家美食由第三代子女高基榮、高美華、高彩吟等掌火爐製餅皮，缺工，清明節找朋友幫忙，工作人員用手協助收起火爐熱騰騰的一張張潤餅皮，攤前客人大排長龍，擦好的餅皮很快就賣光，排隊秩序良好。

高基榮讀國小的女兒也來幫忙，高基榮說，潤餅皮用麵粉、水、鹽3樣基本的原料，純手工製成，要做成Q彈好吃的餅皮，除真材實料，還要真功夫，擦餅皮靠經驗累積，老師傅凋零，年輕人嫌辛苦，東市場製餅皮店家減少，僅剩1、2家。

「擦皮手勁很重要，不能破皮或裂縫」，高基榮平均30秒可做1張潤餅皮，速度快，買的客人也多；每逢清明節前，高家備料準備，清明前家族總動員，凌晨4點備料、架火爐，大家分工合作擦皮、撕皮、收皮等，清明節估計1天用掉800公斤麵粉，約製作1萬6千張以上餅皮，才能應付購買人潮。

潤餅皮如何保存？高基榮說，餅皮一張一張撕開堆疊，平放密封，餅皮不可對折，冷凍餅皮吃前1小時解凍。多位客人說，高家潤餅皮薄，不易破，口感Q彈，每年清明都會來買，排隊等半個多小時才買到，搭配潤餅皮，買1包糖及1包花生粉，帶回家配餡料，包春捲好吃。

嘉義市老字號高家潤餅皮21座火爐全開，三代子孫手忙不停，趕工擦潤餅皮。記者魯永明／攝影
嘉義市老字號高家潤餅皮21座火爐全開，三代子孫手忙不停，趕工擦潤餅皮。記者魯永明／攝影
嘉義市老字號高家潤餅皮21座火爐全開，三代子孫手忙不停，趕工擦潤餅皮。記者魯永明／攝影
嘉義市老字號高家潤餅皮21座火爐全開，三代子孫手忙不停，趕工擦潤餅皮。記者魯永明／攝影
嘉義市老字號高家潤餅皮21座火爐全開，三代子孫手忙不停，趕工擦潤餅皮，客人大排長龍。記者魯永明／攝影
嘉義市老字號高家潤餅皮21座火爐全開，三代子孫手忙不停，趕工擦潤餅皮，客人大排長龍。記者魯永明／攝影

清明節 潤餅 美食

延伸閱讀

清明湧返鄉潮 台東罷團衝公墓火車站拚連署過半

清明吃潤餅 南市府推出市場攻略追尋坊間美味

嘉市85歲「粉圓冰阿婆」燒燙傷住機構療養 黃敏惠及網友關懷湧入

清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

相關新聞

嘉市85歲「粉圓冰阿婆」燒燙傷住機構療養 黃敏惠及網友關懷湧入

嘉義市靠賣粉圓冰養家的85歲婦人陳蔡愛是貧窮邊緣戶，獨自照顧身心障礙小兒子，是網友長期關懷對象，3月14日在家煮粉圓不慎...

1865洋潮來襲！台南安平德記洋行常設展 百年風華再現

歷經一年的修繕與換展作業，台南市定古蹟、原英商德記洋行常設展於今天開幕，以「Anping 1865洋潮來襲：回望安平商貿...

嘉市老字號高家潤餅皮21座火爐全開 三代子孫手忙不停趕工擦餅皮

今天清明節，嘉義市東市場80多年老字號「高家美食」，祖傳三代潤餅皮等麵食，第二代傳人阿嬤高黃茶美退休，店內21座火爐做潤...

兒童節最夯「巷仔Niau」帶動 台南藝文古蹟景點湧人潮

兒童節連假，台南各大文化園區與古蹟湧入大量人潮，市區在「巷仔Niau」活動帶動下更加熱絡，街頭巷弄間擠滿遊客，文化局趁勢...

兒童節連假漫遊嘉義市「放電行程」 木都親子文化體驗一次滿足

兒童節連假，嘉市府為親子旅客精心策畫系列精彩「放電行程」，將鐵道文化體驗、特色親子公園、藝術展覽、市集活動等緊密結合，配...

搶救人口 南市今年將增至20處公托、強化臨時托育服務

為支持更多生育幼兒家庭，台南市已建設17處公共托育機構，其中包含4處公托及13處公共托育家園，總收托數達304人，預計今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。