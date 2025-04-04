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兒童節最夯「巷仔Niau」帶動 台南藝文古蹟景點湧人潮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
兒童節連假開跑！台南藝文景點人潮湧現，「巷仔Niau」掀收藏熱潮。圖／台南市文化局／提供
兒童節連假開跑！台南藝文景點人潮湧現，「巷仔Niau」掀收藏熱潮。圖／台南市文化局／提供

兒童節連假，台南各大文化園區與古蹟湧入大量人潮，市區在「巷仔Niau」活動帶動下更加熱絡，街頭巷弄間擠滿遊客，文化局趁勢推出「巷仔Niau」公仔與周邊商品，不僅再度掀起收藏熱潮，也為市庫創造可觀收益，成為今年兒童節最受矚目的文化紀念品。

文化局表示，今日入館參觀人數已達7000人次，沙畫在中午即告售罄，而文化局同步補貨「巷仔Niau」公仔禮盒與盲盒，吸引許多民眾早早排隊搶購，將這隻台南最夯的文化公仔帶回家。

文化局表示，「藝遊台南」同步舉辦「巷仔Niau創意公仔上傳分享活動」，邀請民眾發揮創意拍攝公仔擺拍並分享至社群，首獎可獲得「巷仔Niau」公仔。活動還有兩天，呼籲民眾把握機會，參加這場充滿想像力的創意挑戰。

台南各大古蹟景點在連假迎來大批參觀人潮，最受矚目的「巷仔Niau」限量沙畫開放領取後，吸引大小朋友排隊搶領，三款造型包括經典貓式、可愛待萌坐姿與慵懶睡姿，每款皆深受喜愛。

蕭壠文化園區「2025蕭壠14倉兒童藝術節」同樣盛況空前，活動首日即吸引1萬8888人次參與，今天兒童節突破2萬人次。今年以「藝術HOW好玩」為主題，結合感受、探索與創造三大區域，啟發孩子們的藝術潛能。

現場安排國內外街頭藝人、兒童劇團、市集與書展，搭配台灣國際兒童影展與藝術裝置，讓孩子們在遊戲與互動中培養美感，此外，日本藝術家奇趣工作坊、大地彩繪遊戲與水舞秀亦獲得熱烈迴響，現場笑聲不斷，充滿節慶氛圍。

台南山上花園水道博物館則透過「鬥陣踅水道」活動，讓孩子們在探索水道設施的同時，勇敢開口學台語。導覽員帶領孩子們透過遊戲組合台語詞彙，例如「琉球松」「淋雨」「老鷹」，孩子們嘗試組句「琉球松下bā-hio̍h受雨淋」，現場互動熱絡。

館方表示，連假期間每日舉辦台語闖關遊戲，周日還有台語市集，成功闖關的家庭可獲得文化部台語家庭認證，讓孩子在遊戲中親近母語，感受語言文化的魅力。

文化局表示，連假每天仍有「巷仔Niau」限量小物等著小朋友來收集，歡迎全國大小朋友把握機會，來台南共度一場充滿藝術、文化與趣味的兒童節盛宴。

兒童節連假開跑！台南藝文景點人潮湧現，「巷仔Niau」掀收藏熱潮。圖／台南市文化局／提供
兒童節連假開跑！台南藝文景點人潮湧現，「巷仔Niau」掀收藏熱潮。圖／台南市文化局／提供
兒童節連假開跑！台南藝文景點人潮湧現，「巷仔Niau」掀收藏熱潮。圖／台南市文化局／提供
兒童節連假開跑！台南藝文景點人潮湧現，「巷仔Niau」掀收藏熱潮。圖／台南市文化局／提供
兒童節連假開跑！台南藝文景點人潮湧現，「巷仔Niau」掀收藏熱潮。圖／台南市文化局／提供
兒童節連假開跑！台南藝文景點人潮湧現，「巷仔Niau」掀收藏熱潮。圖／台南市文化局／提供
兒童節連假開跑！台南藝文景點人潮湧現，「巷仔Niau」掀收藏熱潮。圖／台南市文化局／提供
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