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兒童節連假漫遊嘉義市「放電行程」 木都親子文化體驗一次滿足

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
兒童節博物館前活動。圖／嘉市府提供
兒童節博物館前活動。圖／嘉市府提供

兒童節連假，嘉市府為親子旅客精心策畫系列精彩「放電行程」，將鐵道文化體驗、特色親子公園、藝術展覽、市集活動等緊密結合，配合便利的YouBike 2.0和低底盤電動公車，邀請大小朋友輕鬆暢遊嘉義市。

市府說，嘉市是阿里山入口門戶，林鐵起點，擁有豐富鐵道文化資源。車庫園區展示多款退役火車，讓孩子們近距離感受鐵道歷史，可搭乘懷舊的檜木小火車，體驗獨特的鐵道魅力。鄰近車庫園區的「檜意森活村」，保留日式木屋建築群，好逛又好拍，適合全家同遊。

散落城市中6千多棟的木屋，不僅是珍貴的文化資產，近年在市府支持下，華麗轉身成為民宿、咖啡廳和選物店等受年輕人喜愛潮選店，展現城市新舊共融魅力，適合親子共遊、全家遊玩。

另，嘉市擁有多座親子友善公園，提供孩子們放電好去處。嘉義公園鄰近棒球場星光滑草場提供滑草體驗，讓親子共享戶外樂趣。北香湖公園「綠豆仁遊戲場」融合在地特色，結合平台地形變化，規畫不同高度的攀爬木塊、攀爬網及繩網等多元的攀爬設施，讓孩子遊玩同時刺激手眼協調發展。3公尺滑梯滿足喜愛刺激孩子們挑戰的心。

中央廣場「森林大冒險」全齡遊戲場，設有樹屋溜滑梯、攀岩牆、山水地景腳丫子青蛙跳和傳聲筒等設施，場地鋪設人工草皮和特色森林意象地墊，串聯各區域，打造完整的冒險樂園。

今明2天，嘉市立博物館將舉辦「世界兒童文化市集」及「聽著音樂走世界音樂會」，邀請27個國家新住民朋友設攤，分享異國故事、傳統服飾、手工藝DIY及美食品嚐，讓孩子們體驗不同國家的文化習俗和節慶特色，欣賞各國的民俗舞蹈、音樂和戲劇表演，促進文化理解與交流。嘉市立美術館推出精彩展覽，包括「背光-郭東榮、陳銀輝、詹浮雲」及「義方－洪鈞元個展」，提供欣賞藝術的絕佳去處。

觀光新聞處長張婉芬分享，嘉市不僅白天有豐富景點，值得遊玩，夜晚的嘉市同樣充滿魅力，推薦前往蘭潭欣賞壯觀水舞秀，或挑戰嘉油鐵馬道的星空夜騎。經過環境優化嘉油鐵馬道，夜間燈光點綴整座城市，騎乘體驗更加舒適，適合全家共遊。

木屋轉身潮選店為城市加入年輕活力。圖／嘉市府提供
木屋轉身潮選店為城市加入年輕活力。圖／嘉市府提供
綠豆仁遊戲場具挑戰性的遊具 適合多年齡段的小朋友遊玩。圖／嘉市府提供
綠豆仁遊戲場具挑戰性的遊具 適合多年齡段的小朋友遊玩。圖／嘉市府提供
嘉油鐵馬道日夜皆美 適合全齡遊憩。圖／嘉市府提供
嘉油鐵馬道日夜皆美 適合全齡遊憩。圖／嘉市府提供
綠豆仁遊戲場具挑戰性的遊具 適合多年齡段的小朋友遊玩。圖／嘉市府提供
綠豆仁遊戲場具挑戰性的遊具 適合多年齡段的小朋友遊玩。圖／嘉市府提供
嘉油鐵馬道日夜皆美 適合全齡遊憩。圖／嘉市府提供
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親子 鐵道 音樂會

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