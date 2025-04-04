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搶救人口 南市今年將增至20處公托、強化臨時托育服務

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市已建設17處公共托育機構，今年再增3處新公托，支持更多生育幼兒家庭。圖／台南市社會局提供
台南市已建設17處公共托育機構，今年再增3處新公托，支持更多生育幼兒家庭。圖／台南市社會局提供

為支持更多生育幼兒家庭，台南市已建設17處公共托育機構，其中包含4處公托及13處公共托育家園，總收托數達304人，預計今年再增3處新公托，同時活用公共托育機構場地，與全市各親子悠遊館一同提供定點臨時托育服務。

市長黃偉哲表示，為提供家中育有幼童的新手父母獲得足夠支持，社會局運用公共托育機構及親子悠遊館等場地，開辦18處定點臨時托育服務，分別為14處公共托育機構、3處親子悠遊館及1處兒童福利服務中心，定點臨托服務採線上預約制，每小時托育費用參照當年度基本工資，去年完成收托件數已接近1000人次，歡迎家長多加利用，可以適度增加育兒彈性。

社會局長郭乃文指出，即將落成的3處新公托，分別設於白河區、善化區及永康區，每處公托均請專家設計，考量兒童發展需求，規劃專屬活動區、盥洗區、清潔區及備餐區等設施，預計年底前完工，為更多家庭提供優質的托育服務。

社會局提醒，家長可以透過「台南市育兒資源網」查詢公共托育機構、定點臨時托育及親子悠遊館等相關資訊，加入會員後可線上申請或報名課程等功能，目前該網站的會員數逾2400人，瀏覽數已突破78萬次，詳情可上（https://childcare.tainan.gov.tw/）查詢或洽社會局婦女及兒童少年福利科（06-2985085）。

台南市開辦18處定點臨時托育服務，已有上千人次使用。圖／台南市社會局提供
台南市開辦18處定點臨時托育服務，已有上千人次使用。圖／台南市社會局提供

台南 托育 親子

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