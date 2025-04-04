嘉市85歲「粉圓冰阿婆」燒燙傷住機構療養 黃敏惠及網友關懷湧入

嘉義市靠賣粉圓冰養家的85歲婦人陳蔡愛是貧窮邊緣戶，獨自照顧身心障礙小兒子，是網友長期關懷對象，3月14日在家煮粉圓不慎打翻整鍋滾燙粉圓，手腰臀部被燙傷，鄰居通報消防局送嘉基急救，診斷2級燒燙傷，3月31日出院，住進住家附近嘉義仁愛之家，市長黃敏惠指示社會處關懷照護。

芳草里長劉丙伍說，阿嬤陳蔡愛由女兒、小兒子照護，出院後每天需換藥，家人無法護理照護，送到草地尾嘉義仁愛之家，陳蔡愛出院身心恢復不錯，胃口不錯，感謝大家關心，擔心弱視小兒子的生活，希望早日回家，做生意賣粉圓。

劉丙伍表示，市長黃敏惠關心陳蔡愛出院生活，經他與社工、陳蔡愛女兒、小兒子討論，目前住仁愛之家療養的花費，申請21天居家照護喘息服務補助，不足部分申請急難救助補足，待康復回家，再與要前往關懷的慈善團體人士見面，嘉邑行善團將濟助陳蔡愛。

在宣信街與啟德街口設攤賣粉圓冰的85歲阿婆陳蔡愛，賣粉圓冰逾一甲子，用銅板價吃到滿滿粉圓冰，CP值高，阿婆年邁堅守賣冰崗位，照顧兒子，成為網路社群路長期關注對象，吸引許多客人買粉圓冰，以行動關心支持阿婆，3月14日至今，客人看不到阿婆，小攤掛公休牌子。