聽新聞
0:00 / 0:00
台南國旅夯 兒童清明連假首日旅宿業訂房率約9成
今年台南春節吸引千萬觀光人次到228假期觀光熱度持續攀升，市府觀旅局表示，依據觀旅局電信大數據顯示，清明連假到訪台南旅遊之遊客人次依舊強勁，且經逐一詢問業者回覆，連假首日台南旅宿業實際訂房率約9成，顯示台南作為國旅熱門城市持續發揮吸客效果。
觀旅局表示，連假首日旅遊熱點如安平、赤崁園區、孔廟文化園區、國華海安商圈、藍晒圖文創園區及南紡購物中心等市區景點，都湧入滿滿逛街購物；山區景點賞花也成為許多人出遊的首選，包括關子嶺風景區、梅嶺風景區、柳營尖山埤渡假村、虎頭埤風景區及奇美博物館等，也有不少民眾選擇到關子嶺溫泉區泡湯放鬆，也有許多人選擇到梅嶺登高吃梅子雞，登山踏青也為清明連假的一大主流。
適逢兒童節，台南許多景點也趁勢推出兒童節系列活動，新化虎頭埤風景區有「自夯桶仔雞」活動；柳營德元埤荷蘭村「童趣節：荷你在一起」，體驗刺激的起司市集運送賽；官田葫蘆埤自然公園也有街頭藝人及古早童玩體驗；國立台灣歷史博物館兒童節特別推出「ㄕˊ光童樂bar」活動，不但可以手做紅龜粿也可以體驗爆米香的樂趣，讓大朋友小朋友邊吃邊玩。
另頑皮世界舉辦「動物遊行嘉年華」活動，跟隨動物明星一起花車遊行；柳營尖山埤4月3日至6日連假有「國小(含)以下兒童免門票」的優惠活動，不但有森遊綠市集及現場職人體驗活動，還可以欣賞到當季盛開的花旗木。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言