兒童樂翻天 台南市47座共融遊戲場超有特色

台南市12歲以下兒童有16萬1250人，約佔全市人口8.7％，市長黃偉哲任內大力推動共融式特色遊戲場，目前已有47座完工，市府觀旅局「魚頭君帶路」4月號電子報，製作「大台南共融式特色遊戲場攻略」專題，參考網路搜尋熱度，精選特色遊戲場，提供給家長們今年兒童節連假出遊參考。

黃偉哲表示，這幾年市府努力推動特色公園及遊戲場的建設與改造，將傳統的罐頭遊具，逐步更新為可以讓親子同樂的共融式遊戲場，全市共規畫74座，目前已有47座完工，讓親子能有更優質的遊憩場所，也獲得許多民眾的正面迴響。

最近有中西區光賢交通公園，是台南市第一座交通特色公園，設置很多縮小版的交通設施，寓教於樂，很受小朋友喜愛；麻豆總爺藝文中心「甘蔗五感遊戲場」全新啟用等。

觀旅局長林國華局表示，所謂的「共融」式特色遊戲場，指的是不分年齡、族群、身心障礙類別的孩子，都可共同參與的育樂場域，不僅更加友善、更強調創造力，能夠滿足多元需求，還可以結合周遭環境、文化與物產等元素，打造更具地方特色的親子遊憩園地。