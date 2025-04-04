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兒童樂翻天 台南市47座共融遊戲場超有特色

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
光賢交通公園是台南市第一座交通特色公園，設置很多縮小版的交通設施。圖／台南市政府提供
光賢交通公園是台南市第一座交通特色公園，設置很多縮小版的交通設施。圖／台南市政府提供

台南市12歲以下兒童有16萬1250人，約佔全市人口8.7％，市長黃偉哲任內大力推動共融式特色遊戲場，目前已有47座完工，市府觀旅局「魚頭君帶路」4月號電子報，製作「大台南共融式特色遊戲場攻略」專題，參考網路搜尋熱度，精選特色遊戲場，提供給家長們今年兒童節連假出遊參考。

黃偉哲表示，這幾年市府努力推動特色公園及遊戲場的建設與改造，將傳統的罐頭遊具，逐步更新為可以讓親子同樂的共融式遊戲場，全市共規畫74座，目前已有47座完工，讓親子能有更優質的遊憩場所，也獲得許多民眾的正面迴響。

最近有中西區光賢交通公園，是台南市第一座交通特色公園，設置很多縮小版的交通設施，寓教於樂，很受小朋友喜愛；麻豆總爺藝文中心「甘蔗五感遊戲場」全新啟用等。

觀旅局長林國華局表示，所謂的「共融」式特色遊戲場，指的是不分年齡、族群、身心障礙類別的孩子，都可共同參與的育樂場域，不僅更加友善、更強調創造力，能夠滿足多元需求，還可以結合周遭環境、文化與物產等元素，打造更具地方特色的親子遊憩園地。

觀光旅遊局指出，「魚頭君帶路」電子報每月於「台南旅遊」官方粉絲團不定期推出，民眾可於「台南旅遊網」（https://reurl.cc/zYda4e）下載各期高解析度版本，作為出遊參考；台南市政府與台南旅宿業者合作推出平日「4、5月來台南，住一晚送一晚」專案，除了多家旅宿推出住一晚送一晚限量優惠，還有機會獲得限量款「精典泰迪情侶款小提燈」詳情請洽活動官網（https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/7114/）。

光賢交通公園是台南市第一座交通特色公園，設置很多縮小版的交通設施。圖／台南市政府提供
光賢交通公園是台南市第一座交通特色公園，設置很多縮小版的交通設施。圖／台南市政府提供
麻豆總爺藝文中心「甘蔗五感遊戲場」全新啟用。圖／台南市政府提供
麻豆總爺藝文中心「甘蔗五感遊戲場」全新啟用。圖／台南市政府提供
台南市觀旅局「魚頭君帶路」4月號電子報製作「大台南共融式特色遊戲場攻略」專題。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局「魚頭君帶路」4月號電子報製作「大台南共融式特色遊戲場攻略」專題。圖／台南市觀旅局提供

台南 親子 黃偉哲

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