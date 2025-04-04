台南山上花園水道博物館「鬥陣踅水道」 今兒童節熱鬧登場

今天兒童節，台南山上花園水道博物館舉辦「最具台味的親子活動——鬥陣踅水道」到6日，12歲以下孩童入園贈送「超古錐園長小圓扇」。今天還有「踅水道捌在地」邀請山上天后宮「玉二媽」、苦瓜寮朝天宮宋江陣與「木瓜媽」參與，帶大家透過學台語認識地方特色。

市府文化局表示，現場設計了集章遊戲，完成挑戰者可至木瓜媽兌換特色點心「魚拓燒」，前200名更有額外「神秘禮物」。希望學台語、地方文化與趣味體驗，讓大小朋友都能沈浸濃厚的台灣風情中。參加活動可獲得文化部台語家庭集點活動點數。

文化局指出，明後兩天熱鬧的水道市集將登場，帶來豐富的手作、文創與美食，讓園區充滿市井活力。安排綠植手作體驗，讓參與者親手打造春天氣息滿滿的盆栽作品，將綠意帶回家。尤其6日「踅水道學臺語」規畫五項趣味台語遊戲，讓參與者在歡笑中學習，完成挑戰可獲得小禮物。

今明兩天攀樹活動，讓大小朋友挑戰手腳並用的自然體驗；明天的「蜂遊趣」，邀請民眾近距離觀察蜜蜂如何採蜜、製蜜，並親手體驗搖蜜樂趣。