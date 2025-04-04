觀察站／利多失效 人口政策須重開藥方

6都人口最少的台南市，即便南部科學園區營業額連兩年超車竹科成為龍頭、賴清德總統上任也大力挹注建設紅利給「本命區」，利多湧現，但去年粗出生率仍是6都倒數第2，難以樂觀未來人口拉抬效果。

台南2017年底人口188萬6522人，是近20年高點，之後緩步下滑，2022年底一度跌至185萬2997人，雖有反彈，今年2月底達185萬8302人，但一如國內大環境「生不如死」。

以各行政區來看，鄰近南科工作、生活圈的永康、安南區人口有上揚，平均年齡也相對低，但吸引工作人口落地生根的移入力道似仍不足。

針對人口政策，市長黃偉哲2018年選舉喊出「讓子女能在家鄉就業」，強化在地產業、創業及就業發展，2022年拚連任時除提出產業發展，也要營造友善育兒環境；他在任內更多次表態，並非完全認同生育津貼，單是南市一年支出的津貼就要2億元，且已被證明「不是一個有效刺激生育的政策工具，這政策恐造成縣市之間遷戶口比賽」。

黃偉哲兩任市長迄今，托育上可說有大進展，擴充許多公立或非營利托育機構，計畫推動更多公托，也增加親子悠遊館，持續營造友善育兒環境，中央、地方也不斷合力挹注就業紅利，但現實景況，台南出生率、人口情況，幾年在6都中都未見超前，市府恐須重新對症下藥。

台南有溫潤氣候、迷人美食、豐富文化底蘊，觀光討論度居高不下，還不足吸引為常住人口，隨著招商引資逐步到位，如何留下來台南工作、生活的「潛在市民」，壯大台南，就看市府端出的政策能否打中人心。