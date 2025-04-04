六都施政體檢／經濟、社會壓力 夫妻生育意願低

少子化持續惡化，各縣市政府力推各項「催生」政策及補助，但許多年輕夫妻為保有兩人世界或一定水準生活品質，往往只生一胎，甚至無生育計畫。有二寶爸直言，「政府生育補助金僅是錦上添花」，並非促進年輕夫妻生育主因。

35歲楊小姐已婚7年，婚前就有共識不生孩子。她認為生育不僅涉及經濟問題，更有未來教育和教養重責大任，地方政府政策或補助金雖是考量因素之一，但不是最重要關鍵。

她說，孩子出生後，從「自己」轉變為「孩子的媽媽」，要犧牲許多個人生活；很多媽媽甚至為照顧孩子放棄事業，「雖有經濟壓力，社會壓力才是更重要的問題。」

32歲許姓新手爸爸去年底迎來寶貝兒子，他也說，現代人對生活品質及要求抬頭，讓大家不敢生或只想生一胎，其次才是相關育兒補助金或政策。

他也不諱言，台南生育獎勵金2萬元，相較6都真的很有努力的空間，連鄰近的嘉義市都能領到3萬元；然而，對雙薪家庭來說，中央準公托補助金每月1萬3千元，才是最大的幫助，小朋友有人照顧，同時減輕育兒經濟壓力。

許姓爸爸還提到，政府要提升生育率，政策上要更全面思考，以孕婦友善政策來說，台北就有好孕2U專車補助，台南限制懷孕20周以上需居家安胎的女性才能申請，有待加強。

「補助金只是錦上添花，整體大環境及職場友善問題，才是影響生育率的因素。」二寶爸黃先生說，男女平權意識雖逐漸抬頭，但女性請完育嬰假，想重返職場仍相對較難，不少年輕家長只願意生一胎，最多二胎。

此外，近年虐童事件不斷傳出，黃先生表示，許多爸媽若是經濟及時間允許，都希望自己帶小孩到2歲，政府對孩童2歲前保障政策太少。