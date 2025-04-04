六都施政體檢／台南人口衰退嚴重 加速高齡化

台南市近5年新生兒、人口變化 製表／吳淑玲 台南近年持續「生不如死」，去年死亡1萬7407人，比出生人數多出近1倍，粗出生率4.88‰，6都倒數第二；折合年自然增加率-4.48%，6都最高，人口負成長嚴重，人口結構更逐漸高齡化。

市府2023年起提高生育獎勵金，第1、2胎可領2萬元，但少子化嚴峻，無助拉抬生育率，去年出生人數僅9069人，連龍年催生也失效。市府多管齊下，除提供友善育兒環境，並積極招商引資，創造更多就業機會，盼吸引年輕人移居。

為挽救出生率，議員多次要求提高生育津貼，才能與其他縣市競爭。現階段台南生育津貼，前兩胎各給2萬元，第3、4胎3萬元，第5胎以上5萬元。家中若有未滿2歲嬰幼兒且自行照顧，再發放育兒津貼，可領至子女入小學前。

不過，市長黃偉哲認為，生育津貼只會造成縣市間的遷戶口比賽，應把錢用在刀口上，創造有利生孕的環境。而生育獎勵金比較像「紅包」祝福，民眾不會為了2萬元就生孩子。

市議員朱正軒說，生育率低迷原因來自多方面，單純生育補助無法有效提升生育率。在少子化與人口減少趨勢下，各縣市只能互相競爭搶人，非真正解決生育率低落問題。

在台南，南科等區域人口雖成長，卻難挽全市總人口下降。朱正軒說，台南市若要吸引人口，應提供比其他縣市更具競爭力的公共服務，如優先提供社宅給在台南工作的人，增加戶籍遷入誘因。

市府表示，市長黃偉哲不走大撒幣政策，主張創造有利生孕環境，除提高生育補助、還推出坐月子、安胎補助等，並積極打造多元友善的育兒環境，讓年輕人敢生敢養。

托育方面，市府擴充公共托育機構，已有17處公托，另規畫增設28處，2030年須計達45處，收托1636名；130家私立托嬰中心中，市府與116家簽約，提供平價優質托育。

此外，市府提供18處定點臨托服務，並推動產婦坐月子媒合及補助計畫。全市有12處親子館，未來3年再增設6處。

市府還表示，2019年迄今共新增1611投資案，吸引2154億元投資額，增加逾5萬個就業機會；現已規畫1萬1170戶社宅，首波今年8月可入住，爭取年輕人口移入，落地生根。

不過，朱正軒認為，與其他縣市相比，這些措施並無顯著優勢，難以有效吸引外縣市人口遷入。許多人在台南生活，卻未遷入戶籍，主因其他縣市提供更有吸引力的福利或補助，台南應發展更有競爭力的社會政策。