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台南射擊場下月遷 2期水質淨化場將動工

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市竹溪第2期水質淨化場設於市立射擊場，近期挖土機已進行整地。圖／南市水利局提供
台南市竹溪第2期水質淨化場設於市立射擊場，近期挖土機已進行整地。圖／南市水利局提供

竹溪是台南舊市區唯一一條自有天然水源河川，甫獲首屆台灣河川希望工程獎的環境工程類優質獎，只差最後一塊拼圖「第2期水質淨化場」設置，但卡在場址市立射擊場的遷移進度，從去年延到今年，工程無法啟動；體育局表示，預計下月能遷移。

體育局表示，位在竹溪橋旁、體育公園內的射擊場設施老舊且位置不佳，已爭取1.9億元，在關廟區興建符合國際標準且可辦大型賽事的新靶場，面積2公頃，新靶場興建的過渡期暫遷柳營靶場，柳營場已完成槍枝保管設施的改善，就等內政部人員會勘，若符合標準就可把台南射擊場的槍枝運送過去，預計於5月間遷移，台南射擊場也將拆除，畫下休止符。

竹溪受民生廢水等汙染，原為嚴重汙染，經設置第1期水質淨化場，每日處理約2萬多公噸廢水放流，讓竹溪水質改善、降為中度汙染，但尚有2萬多公噸廢水沒處理，為此市府爭取到第2期水質淨化場，總經費4.6億元，去年底發包。

水質淨化場位在竹溪橋旁台南射擊場，但射擊場未遷移，興建工程也無法啟動，不過，最近已有挖土機進入射擊場整地；水利局表示，等槍枝移走後就可展開，3年內完工，完工後竹溪每日5萬公噸的生活廢水就可充分淨化後放流，將可大幅提升竹溪水環境品質。

水利局長邱忠川說，希望打造竹溪沿岸為多功能的公共空間，可供休憩，也是環境教育的良好場所，且為了響應節能減碳的全球趨勢，淨化場內創新設置太陽能及微水力發電設施，實現生態治理與提升生活品質的雙重目標。

此外，關廟靶場目前水土保持工程部分接近完工，待完工後做地質鑽探；建築物統包工程部分也完成設計，下周審查過關後就可展開細部設計，預計明年底完成整個工程。

台南 槍枝 水質

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