純中藥材自製菊花枸杞凍 兒童養生零食做法大公開
在兒童節前夕，雲林縣林內鄉福德宮今天特別邀請果凍達人林美惠，開辦一場兒童養生零食教學，教大家以純中藥材動手製作菊花枸杞凍，天然健康又養生，透過Q彈好吃的果凍，讓小朋友了解並愛上天然葉黃素，是兒童節消暑食品首選。
福德宮主委張建龍指出，兒童節許多家長為讓孩子快樂玩、快樂吃，多半不設限，孩子想吃什麼就吃什麼，往往傷身而不自知，廟方特別選兒童節前夕，開辦這場親子養生果凍教學，廟方也特別準備200個土地公加持過菊花枸杞凍，送給來參拜信眾品嘗，呷平安也和孩子呷出幸福。
雲林中藥商公會監事也是福德宮爐主邱世文指出，用菊花枸杞做成的果凍，含豐富天然葉黃素，對現今小孩老人長時間看3C，藍光傷害眼睛，都有幫助，透過好吃的果凍輕鬆就可以吸收葉黃素，尤其枸杞具甜味，不必加糖就可吃得甜蜜蜜，菊花消暑降火，兩者合一是最佳的消暑養生藥材。
林美惠指出，這項果凍做法很簡單，只要用水將枸杞和菊花煮到出味後撈起，再用果凍粉攪扮，裝進造型小盒裡，再摻進人些枸杞和花瓣絲來裝一下果凍，經放箱置冷就可成為好吃的養生果凍，上班族下午茶或長輩可當點心吃，好吃天然又方便，孩子也吃得健康無負擔 。
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