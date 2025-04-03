迎接大甲媽祖抵雲林首站 西螺福興宮打造可愛神童車迎駕

迎接本月六日大甲媽祖跨過濁水溪，雲林縣西螺鎮福興宮今年特地打造一輛超可愛的神童造型「神童車」，今天亮相在廟前舉行祈福儀式，吸引不少遊客拍照打卡，廟方並同步發行系列文創品，各鄉鎮也動員張羅迎大甲媽祖事宜，為3月肖媽祖提前掀起熱潮。

每逢媽祖出巡，傳統神童隨著鑼鼓可愛起舞，是早年最受歡迎的藝陣團，也是媽祖出巡的前導隊伍，西螺福興宮企劃組長陳韋誠指出，廟方一直供奉「招財童子」「進寶童子」兩尊可愛小神童，每逢廟慶隨媽祖出巡，增添不少喜氣。

為歡慶媽祖聖誕同時為大甲媽祖進香接駕，福興宮神童團今年別出心裁，將可愛的神童造型打造一可愛的「神童車」，車頭一個斗大的神童偶頭很吸睛，今天一亮相，可愛神童形象融入車身，馬上引來不少遊客爭相合照打卡。

陳韋誠說，除了車頭是神童偶頭造型，車頂也有元寶、車身也仿神童的衣色造型，由專人花費一兩個月才打造完成，今年將「出陣」迎接大甲媽，當初打造神童車發想源自為維護團員安全，因神童團員年紀小，隨駕出巡安全最重要，有了神童車既可增添團趣，更可搭載小朋友，維護安全。

除了神童車，福興宮今年也攜手臺灣吧以「太平媽山海遶境」為主題，推出可愛的西螺優質小醬油，讓香客到西螺參拜將平安與福氣帶回家，此外也推出印有神助攻戰隊公仔圖樣的潮T，讓信眾穿上「好運爆棚，貴人相助，順心如意」。