快訊

曾入選500盤！木村拓哉現身天母 造訪這家「牛肉麵店」店址曝光

迎接大甲媽祖抵雲林首站 西螺福興宮打造可愛神童車迎駕

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
迎接大甲媽祖跨過濁水溪進入雲林縣，西螺福興宮打造一輛可愛造型的神童車迎駕。記者蔡維斌／攝影
迎接大甲媽祖跨過濁水溪進入雲林縣，西螺福興宮打造一輛可愛造型的神童車迎駕。記者蔡維斌／攝影

迎接本月六日大甲媽祖跨過濁水溪雲林縣西螺鎮福興宮今年特地打造一輛超可愛的神童造型「神童車」，今天亮相在廟前舉行祈福儀式，吸引不少遊客拍照打卡，廟方並同步發行系列文創品，各鄉鎮也動員張羅迎大甲媽祖事宜，為3月肖媽祖提前掀起熱潮。

每逢媽祖出巡，傳統神童隨著鑼鼓可愛起舞，是早年最受歡迎的藝陣團，也是媽祖出巡的前導隊伍，西螺福興宮企劃組長陳韋誠指出，廟方一直供奉「招財童子」「進寶童子」兩尊可愛小神童，每逢廟慶隨媽祖出巡，增添不少喜氣。

為歡慶媽祖聖誕同時為大甲媽祖進香接駕，福興宮神童團今年別出心裁，將可愛的神童造型打造一可愛的「神童車」，車頭一個斗大的神童偶頭很吸睛，今天一亮相，可愛神童形象融入車身，馬上引來不少遊客爭相合照打卡。

陳韋誠說，除了車頭是神童偶頭造型，車頂也有元寶、車身也仿神童的衣色造型，由專人花費一兩個月才打造完成，今年將「出陣」迎接大甲媽，當初打造神童車發想源自為維護團員安全，因神童團員年紀小，隨駕出巡安全最重要，有了神童車既可增添團趣，更可搭載小朋友，維護安全。

除了神童車，福興宮今年也攜手臺灣吧以「太平媽山海遶境」為主題，推出可愛的西螺優質小醬油，讓香客到西螺參拜將平安與福氣帶回家，此外也推出印有神助攻戰隊公仔圖樣的潮T，讓信眾穿上「好運爆棚，貴人相助，順心如意」。

大甲媽祖預定本月6日下午跨過水濁水溪進入雲林縣境，9日回鑾時再抵福興宮，是雲林縣唯一兩度駐駕點，預估可吸引成千上萬信眾湧入，廟方和警方都已作好萬全準備迎駕。

迎接大甲媽祖跨過濁水溪進入雲林縣，西螺福興宮推出系列文創品。記者蔡維斌／攝影
迎接大甲媽祖跨過濁水溪進入雲林縣，西螺福興宮推出系列文創品。記者蔡維斌／攝影
迎接大甲媽祖跨過濁水溪進入雲林縣，西螺福興宮推出系列文創品。記者蔡維斌／攝影
迎接大甲媽祖跨過濁水溪進入雲林縣，西螺福興宮推出系列文創品。記者蔡維斌／攝影
迎接大甲媽祖跨過濁水溪進入雲林縣，西螺福興宮打造一輛可愛造型的神童車迎駕。記者蔡維斌／攝影
迎接大甲媽祖跨過濁水溪進入雲林縣，西螺福興宮打造一輛可愛造型的神童車迎駕。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖 濁水溪 雲林

延伸閱讀

石虎現蹤雲林頻率暴增31筆 林保分署展開「護虎」行動

大甲媽祖明起駕 台中3條公車路線免費接駁、台鐵開加班次

大甲媽祖遶境將起駕 中市警啟用無人機空中巡邏

大甲媽祖起駕宴1500桌破紀錄 上萬人今晚午夜開始茹素

相關新聞

迎接大甲媽祖抵雲林首站 西螺福興宮打造可愛神童車迎駕

迎接本月六日大甲媽祖跨過濁水溪，雲林縣西螺鎮福興宮今年特地打造一輛超可愛的神童造型「神童車」，今天亮相在廟前舉行祈福儀式...

清明掃墓不忘打詐...這縣市公務員超有哽 盼民眾「顧好祖公產」

「雲林打詐真夠力！」今天清明節連假首日，各地墓園湧現掃墓人潮，雲林縣長張麗善率同警察局長李建民及消防局長林文山到各公墓宣...

美課重稅 台工具機產業淪重災區：速與美談判否則出走

美國總統川普宣布對台灣課32%關稅。台灣機械設備出口美國將首當其衝，嚴重打擊台灣競爭力；其中，工具機產業更是「重災區」，...

兒童節出遊踏青 嘉義市博物館、美術館限時免門票入館

清明連假逢兒童節，搶搭親子出遊熱潮，嘉義立博物館4月4日開放12歲以下兒童免費入館，今起至4月6日嘉義市立美術館開放12...

嘉縣親子藝術節開幕 119場活動接力演出

嘉義親子藝術節登場，今年以「兒童新莊園」為主題，匯聚國內外19組表演團隊，今起至4月13日共有119場演出，在嘉義縣表演...

嘉縣長照需求增至2萬2944人…當中8千人缺服務 衛生局徵夥伴

嘉義縣人口老化日益嚴重，65歲以上高齡人口比逾23%，今年長照需求人數成長至2萬2944人，目前長照A單位共有41處服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。