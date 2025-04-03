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清明掃墓不忘打詐...這縣市公務員超有哽 盼民眾「顧好祖公產」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善帶領視察各公墓掃墓情況並不忘打詐，現場大家宣講除了防火更要打詐。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領視察各公墓掃墓情況並不忘打詐，現場大家宣講除了防火更要打詐。記者蔡維斌／攝影

雲林打詐真夠力！」今天清明節連假首日，各地墓園湧現掃墓人潮，雲林縣長張麗善率同警察局長李建民及消防局長林文山到各公墓宣導防火打詐，高舉哽圖向掃墓人高喊「全民來打詐，顧好祖公產不要呼人騙騙去！」，吸引目光，有民眾笑說「打詐打到公墓來，實在真骨力！」。

雲林消防局也表示，經強力宣導加上近期有下雨，各地的掃墓火警，從元宵到清明去年達590件，今年減至282件，減少約1倍之多，呼請民眾減少燒金、放鞭炮，掃墓安全人人有責。

清明節連假首日，雲林縣長張麗善今天馬不停蹄率縣府團隊視察大埤、斗南、虎尾、二崙等4鄉鎮公墓、納骨塔。除了解各公墓環境建設及掃墓便民服務之外，也提醒民眾遵守防火「四不一要」原則，除草「不」用火、菸蒂「不」亂丟、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、垃圾「要」帶走。

除了防火，因4月為「雲林打詐行動月」，雲林縣警局長李建民也率員會同縣長張麗善到各公墓，利用人多之處展開打詐宣導，防詐雲林隊每個人手拿哽圖和標語，和縣長張麗善對著民眾高喊「大家愛顧好祖先財產，毋通呼人騙騙去！」，叮嚀民眾慎防詐騙，公墓也打詐，格外吸引民眾目光。

李建民說，雲林打詐已見成效，但今年1月被騙金額仍1.6億元、2月降至6千5百萬元、3月又千至1.3億元，有人甚至被騙上千萬元，所以大家一定保護好自己辛苦錢和祖先留下的財產，若遭遇或發現詐騙，隨時打「165」轉線，報警拿「打詐獎金」，共同達成「零詐騙、零財損」目標。

張麗善指出，縣府除積極打造「線上追思祭祀平台」，隨環保意識提升，有愈來愈多人選擇環保安葬，縣府也積極推動綠色殯葬理念，包含樹葬及海葬等，目前雲林已設置3處環保葬區，包括大埤鄉下崙公墓、斗六市九老爺追思生命園區及東勢鄉四美生命紀念園區，可供申請，其中低收入戶每名可補助2萬元費用。此外縣府每年9月海象較佳之日也都會辦一場聯合海葬，所需費用縣府全額補助，相關資訊可洽詢民政處。

雲林縣長張麗善帶領視察各公墓掃墓情況並不忘打詐，現場大家宣講除了防火更要打詐。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領視察各公墓掃墓情況並不忘打詐，現場大家宣講除了防火更要打詐。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領視察各公墓掃墓情況並不忘打詐，現場大家宣講除了防火更要打詐。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領視察各公墓掃墓情況並不忘打詐，現場大家宣講除了防火更要打詐。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領視察各公墓掃墓情況並不忘打詐，雲林縣警察局長李建民現場宣講全民一起來打詐，顧好祖先留下的財產。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領視察各公墓掃墓情況並不忘打詐，雲林縣警察局長李建民現場宣講全民一起來打詐，顧好祖先留下的財產。記者蔡維斌／攝影

公墓 打詐 雲林

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