兒童節出遊踏青 嘉義市博物館、美術館限時免門票入館

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聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市「品生活節」邁入第4屆，今起至4月20日在嘉義文創園區登場，今年還舉辦首屆街舞比賽。記者黃于凡／攝影
嘉義市「品生活節」邁入第4屆，今起至4月20日在嘉義文創園區登場，今年還舉辦首屆街舞比賽。記者黃于凡／攝影

清明連假逢兒童節，搶搭親子出遊熱潮，嘉義立博物館4月4日開放12歲以下兒童免費入館，今起至4月6日嘉義市立美術館開放12歲以下兒童免費參觀，且隨行2名親人享免費入館；另第4屆品生活節今起登場，在嘉義文創園區設有市集，邀請阮劇團、義興閣掌中劇團演出。

嘉義市立博物館在兒童節期間推出世界兒童文化市集、聽著音樂走世界音樂會，匯集來自27個國家的文化、美食與精彩演出，讓孩子們不用出國也能體驗多國風情，4月4日當天全台12歲以下兒童都可以免費入館參觀，還能獲得小小紀念品。

嘉義市立美術館也在兒童節期間推出限定票價優惠，4月3日至4月6日除了嘉義市民免費入場外，12歲以下兒童都可以免費入館，隨行2名親人也享有免票優惠，館內每天提供定時導覽服務，讓民眾更深入了解展覽脈絡，提升觀展體驗。

嘉義市「品生活節」邁入第4屆，今起至4月20日在嘉義文創園區有數十攤市集，邀請劇團、在地樂團演出，今年還舉辦首屆街舞比賽。計畫主持人馬修也結合嘉義特色茶、酒、咖啡在舊酒廠策展，以紅線、卜筶及咖啡打造月老求緣展區，頭上還有紅燈籠點綴。

品生活節由創藝傳媒及DFUN設計風尚誌主辦，選在前身為嘉義酒廠的嘉義文創園區舉辦，今年展覽以「喝一杯，彼時」為題，規畫5大展區，包括月老求緣、日酒生情、茶間緣聚、百味人生、主題書店，透過策展讓「飲」的文化重新演繹。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

嘉義市品生活節今天在嘉義文創園區登場，現場有數十攤市集，還邀請劇團、在地樂團演出。記者黃于凡／攝影
嘉義市品生活節今天在嘉義文創園區登場，現場有數十攤市集，還邀請劇團、在地樂團演出。記者黃于凡／攝影
嘉義市品生活節今天在嘉義文創園區登場，現場有數十攤市集，還邀請劇團、在地樂團演出。記者黃于凡／攝影
嘉義市品生活節今天在嘉義文創園區登場，現場有數十攤市集，還邀請劇團、在地樂團演出。記者黃于凡／攝影
嘉義市品生活節今天在嘉義文創園區登場，舊酒廠內規畫5大展區，打造粉色浪漫月老求緣區。記者黃于凡／攝影
嘉義市品生活節今天在嘉義文創園區登場，舊酒廠內規畫5大展區，打造粉色浪漫月老求緣區。記者黃于凡／攝影
嘉義市品生活節今天在嘉義文創園區登場，舊酒廠內規畫5大展區，打造粉色浪漫月老求緣區。記者黃于凡／攝影
嘉義市品生活節今天在嘉義文創園區登場，舊酒廠內規畫5大展區，打造粉色浪漫月老求緣區。記者黃于凡／攝影

兒童節 嘉義 文創

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