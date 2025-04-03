嘉縣親子藝術節開幕 119場活動接力演出

嘉義親子藝術節登場，今年以「兒童新莊園」為主題，匯聚國內外19組表演團隊，今起至4月13日共有119場演出，在嘉義縣表演藝術中心打造屬於孩子的藝術新莊園，縣長翁章梁今參加開幕儀式，背著大氣球發禮物，紅鼻子馬戲團及虎劇團嘉年華遊行，孩子們蜂擁而上。

藝術節打造奇幻舞台、神奇劇場、魔法小屋、歡樂影城及尋寶市集5大場域，神奇劇場將推出兒少音樂節目虎姑婆和他的朋友音樂劇，實驗劇場帶來浩明創意工作室媽呀！外星人音樂劇，紅鼻子馬戲團、嘉頌擊樂、糖果星球派對等團隊將在奇幻舞台接力演出。

嘉義縣表演藝術中心駐館團隊三昧堂創意木偶團隊也推出多樣活動，包含展覽、cosplay體驗、布袋戲表演、操偶體驗及手作坊，讓民眾更認識傳統技藝；魔法小屋體驗工作坊則有手工藝、肢體課程，報名人數爆滿，讓孩子們在動手創作中發揮無限想像力。

嘉義縣表演藝術中心表示，活動期間推出嘉義親子藝術節套票優惠，任選兩檔神奇劇場節目不限張數享8折優惠，到服務台出示手機打卡畫面還送紀念扇子原子筆，更多資訊可至OPENTIX兩廳院售票網或嘉義縣表演藝術中心臉書粉絲專頁查詢。