嘉縣長照需求增至2萬2944人…當中8千人缺服務 衛生局徵夥伴

嘉義縣人口老化日益嚴重，65歲以上高齡人口比逾23%，今年長照需求人數成長至2萬2944人，目前長照A單位共有41處服務據點，長照量能不足以負荷，還有逾8千人未被服務，衛生局今天徵求義竹、東石、大埔、梅山長照組織加入長照A單位，提升長照量能。

據內政部統計資料指出，嘉義縣65歲以上有11萬1690人，高齡人口比逾23%，衛生局推估失能人口約有2萬2944人，今年長照服務需求人數創下歷史新高，但目前只有21家長照A單位共41處服務據點，136位個管員為1萬4492人提供長照服務，還有逾8千人未被服務。

衛生局表示，長照A單位就像是樞紐單位，民眾申請長照服務時，會先由衛生所照顧管理專員評估失能等級，再派案由長照A單位個案管理員擬定服務計畫，依照個案需求媒合居家服務、交通接送、送餐服務等，若長照服務仍無法滿足，需再媒合民間公益團體。

像是林姓老翁車禍行動不便，失能等級7級，需由他人翻身、洗澡，個管員與家屬討論後，安排居服員每天2小時到府洗澡、翻身，也媒合物理治療師教導移位及關節運，聯繫醫師到府評估個案醫療需求，定期打電話追蹤生活狀況，減輕家屬照顧負擔。

衛生局表示，徵求長照組織加入長照A單位行列，凡經直轄市、縣市政府合法立案，並具備1年以上長照服務經驗的機構，可在4月9日前將申請書等資料送至衛生局，申請加入嘉義縣義竹鄉、東石鄉、大埔鄉及梅山鄉長照A單位，為更多嘉義鄉親服務。

衛生局長趙紋華表示， 明年將推行長照3.0，A單位不僅協助管理個案，也推動社區共生，整合多元服務，銜接各專業領域人士進入民眾生活，讓民眾都能在地安老，邀請更多組織機構加入義竹鄉、東石鄉、大埔鄉及梅山鄉的A單位，為長照領域一起打拚。