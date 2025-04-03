嘉義親子藝術節開幕 119場演出增添美好回憶
2025嘉義親子藝術節今天在嘉義縣表演藝術中心開幕，活動持續至13日，國內外優秀表演團隊將帶來119場演出，縣長翁章梁說，節目涵蓋各個年齡層小朋友，可增添親子間美好回憶。
嘉義親子藝術節開幕邀請劇團暖場，隨後由紅鼻子及虎劇團帶來嘉年華遊行，家長帶著小朋友跟隨隊伍在園區內歡樂踩街，翁章梁、民進黨立委陳冠廷等也穿上氣球服裝邊走邊發送小禮物，場面歡樂。
嘉義縣政府發布新聞稿指出，藝術節以「兒童新莊園」為主題，打造奇幻舞台、神奇劇場、魔法小屋、歡樂影城與尋寶市集等場域，神奇劇場將推出兒少音樂節目「虎姑婆和他的朋友」音樂劇，其他劇團將接力演出。
縣府表示，嘉義縣表演藝術中心駐館團隊「三昧堂創意木偶團隊」也會推出多樣活動，包含展覽、cosplay體驗、布袋戲表演、操偶體驗及手作坊，讓民眾深入認識傳統技藝。
縣府指出，還有魔法小屋場域為體驗工作坊，手工藝、肢體課程大受歡迎，報名人數爆滿，可讓孩童在動手創作中發揮無限想像力。相關活動資訊可上嘉義縣表演藝術中心臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。
翁章梁致詞表示，嘉義親子藝術節自今天起至13日、計有119場演出，表演內容涵蓋各個年齡層的小朋友，邀請親子一起來嘉義縣表演藝術中心走走，增進親子間互動，這些都會是美好的回憶。
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