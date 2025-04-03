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台南南化黑糖蜂蜜當季 在地農特產活動搭配美景今登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南南化黑糖蜂蜜當季，農產業文化活動今登場很熱鬧。圖／台南市政府提供
台南南化黑糖蜂蜜當季，農產業文化活動今登場很熱鬧。圖／台南市政府提供

「南化黑糖尋蜜季，寶光花旗春遊趣」農業產業文化活動今天在台南南化區玉山寶光聖堂登場，市長黃偉哲示範DIY製作黑糖蜂蜜鬆餅、發送兌換券給參與民眾，到各特色攤位試吃在地手工黑糖、蜂蜜與各式產品，推銷地方特產與鄉村風光。

區公所表示，手工黑糖是南化關山里代表性商品，採傳統手工技藝以白甘蔗柴燒生產，而火侯控制考驗著師傅技藝，稍有疏失就可使黑糖帶苦味，相當講究製作過程各環節細節。南化蜂蜜則有最自然養蜂環境，加上蜂農養蜂技術與製蜜用心，使南化蜂蜜在近幾年蜂蜜評鑑比賽屢獲佳績，品質極佳。

區公所希望透過推廣在地特色產品與文化景點，並結合玉山寶光聖堂花旗木等名勝景點，讓大家有機會認識與品嘗手工黑糖、特等蜂蜜，另假日市集與現場活動相關演出，也將延續到13日，歡迎大家踴躍參與，欣賞美麗花旗木，品嘗在地特色農產品，為自己安排一趟南化輕旅，留下美好回憶。

黃偉哲表示，台南有良好優越地理環境，南化區更是風景優美，雖然今年花旗木花期延遲，目前也可看到花苞逐漸待放，預期花況將會愈來愈美。

他說，現場有近50攤陳列南化區人氣農產品手工黑糖、蜂蜜與在地特色農產，還有蔬食攤位、別具造型特色餐車，相當適合親人伴侶或三五好友造訪，邀請大家來享受滿滿幸福感，一起度過甜美時光。

台南南化黑糖蜂蜜當季，農產業文化活動今登場很熱鬧。圖／台南市政府提供
台南南化黑糖蜂蜜當季，農產業文化活動今登場很熱鬧。圖／台南市政府提供
台南南化黑糖蜂蜜當季，農產業文化活動今登場很熱鬧。圖／台南市政府提供
台南南化黑糖蜂蜜當季，農產業文化活動今登場很熱鬧。圖／台南市政府提供
台南南化黑糖蜂蜜當季，農產業文化活動今登場很熱鬧。圖／台南市政府提供
台南南化黑糖蜂蜜當季，農產業文化活動今登場很熱鬧。圖／台南市政府提供
台南南化黑糖蜂蜜當季，農產業文化活動今登場很熱鬧。圖／台南市政府提供
台南南化黑糖蜂蜜當季，農產業文化活動今登場很熱鬧。圖／台南市政府提供

景點 花旗木 蜂蜜

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