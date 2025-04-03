台南水道博物館「鬥陣踅水道」 用最台味體驗迎兒童節

迎接兒童節，台南山上花園水道博物館迎接兒童節，舉辦最「台味」的親子活動「鬥陣踅水道 tàu-tīn se’h tsuí-tō」，今起至4月6日，結合台語學習、地方文化與趣味體驗，讓大朋友小朋友都能沉浸在濃厚的台灣風情之中。參加活動還可獲得文化部台語家庭集點活動點數，寓教於樂，機會難得。

明天兒童節，12歲以下孩童入園還可免費獲得「超古錐園長小圓扇」1支，數量有限，送完為止。

文化局指出，活動還包括「踅水道捌在地」本次特別邀請山上天后宮（玉二媽）、苦瓜寮朝天宮宋江陣與木瓜媽共同參與，帶領大家透過臺語學習認識地方特色，並設計了集章遊戲，完成挑戰者可至木瓜媽兌換特色點心「魚拓燒」，前200名更有額外神秘好禮。4月5日、4月6日，熱鬧的水道市集將再次登場，帶來豐富的手作、文創與美食，讓園區充滿市井活力。

活動的最大亮點，將在4月6日壓軸登場。「踅水道學台語」規畫了5項趣味台語遊戲，讓參與者在歡笑中學習，並能夠申請文化部「培育臺語家庭」計畫點數，完成挑戰後還可獲得精美小禮物。

園區內還有多項精采體驗，包括明天至4月5日的攀樹活動，讓大小朋友挑戰手腳並用的自然體驗；4月5日的「蜂遊趣」，邀請民眾近距離觀察蜜蜂如何採蜜、製蜜，並親手體驗搖蜜樂趣；4月5日與4月6日則安排綠植手作體驗，讓參與者親手打造春天氣息滿滿的盆栽作品，將綠意帶回家。