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台南官田4.9級地震 緬甸地震後陰影…市民嚇「還好沒事」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南官田4.9地震，民眾嚇一大跳。圖／下載中央氣象署地震報告畫面
台南官田4.9地震，民眾嚇一大跳。圖／下載中央氣象署地震報告畫面

台南市官田區今天中午發生4.9級極淺層地震，雖然未傳出災情，市長黃偉哲立即在臉書請市民朋友注意安全。由於之前楠西地震造成災情，加上日前緬甸也發生8.2級地震，民眾都嚇一大跳，希望一切平安。

地震發生於11點47分，深度僅7.3公里，地點在台南市政府東北方32.3公里的官田，測到善化4級、台南市區3級，嘉義縣義竹級太保都有4級。民眾表示，當感受到房子在震動，隨即手機警報大響，但搖動時間很短，不過，因緬甸剛發生大地震，又專家之前也擔心受緬甸大地震影響，板塊移動也可能影響台灣，確實嚇了一跳，還好沒事。

地震後，黃偉哲也隨即在臉書貼出「大家平安！市府已透過災防通報，掌握各區訊息，請市民朋友注意安全，有任何狀況請撥打1999，謝謝。」

台南 地震 緬甸

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