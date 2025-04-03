台南大同地下道車道縮減施工逾2個月 預計造成交通衝擊

台南市東區大同地下道自4月7日起至6月20日止，配合鐵路地下化工程分階段施工，進行道路縮減，屆時東向及西向各封閉兩個快車道，僅各維持1個快車道、1個混合車道供車輛正常通行；警方預計車道縮減後，將於車流尖峰時段造成交通衝擊。

台南市警第一分局指出，大同地下道為市區重要東西向交通要道，常行經大同地下道往返的民眾，預計將於車道縮減初期，因不熟悉最新路況造成該路段車流壅塞；建議車道縮減期間，東西向的民眾可提前改道利用府連地下道、中華東陸橋、東門陸橋等替代路線，分散車流行駛。

警方提醒，東西向混合車道限高均僅2.1公尺，駕駛人務必留意自身車高；此外，東向混合車道限於崇明路口右轉，因此東向超過2.1公尺的車輛請改至崇德路口右轉，避免影響行車動線，甚而導致事故發生。

警方指出，大同地下道道路縮減期間，將於交通尖峰時段規劃勤務疏導，派遣警力及義交人員在場協助交通指揮，同時加強全天候路況查報與監控，遇有車流壅塞情形會立即啟動交通快暢機制即時疏導，全力將施工所造成的交通衝擊降至最低。