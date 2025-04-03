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清明掃墓祭祖防火災 黃偉哲：市府提供免費回收水

中央社／ 台南3日電

今天是清明連假首日，不少人返鄉掃墓祭祖，台南市長黃偉哲呼籲多利用水資源回收中心免費提供回收水滅火，避免引發火災，也珍惜水資源。

清明掃墓祭祖多使用香火、紙錢等祭品追思，卻常造成環境負擔，在保障環境安全及推動水資源永續利用下，黃偉哲希望民眾掃墓祭祖後，務必撲滅火源，且可利用台南市水資源回收中心免費提供回收水滅火。

南市府水利局今天指出，台南市水資源回收中心每天處理逾17萬公噸生活污水，服務超過21萬6000戶家庭；全市7座水資源回收中心（安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮及永康）全年無休。

台南市水資源回收中心24小時不間斷處理污水，確保穩定操作及處理水質要求，且加強回收水再利用，每天免費提供1萬8000公噸非人體接觸使用回收水（生活次級用水），達到節水及資源循環利用目的。

水利局表示，回收水是水資源回收中心淨化處理後水資源，使用於沖廁、景觀、澆灌、灑水抑制揚塵、洗車、街道或清洗灑掃等用途，掃墓祭祖多用回收水，不只節水，也讓一滴水用2次，水資源永續。

水資源 資源回收

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