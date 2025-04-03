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台南射擊場吹熄燈號 竹溪水質淨化場要動工了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市竹溪第2期水質淨化場完工後，水環境將明顯提升。記者鄭惠仁／攝影
台南市竹溪第2期水質淨化場完工後，水環境將明顯提升。記者鄭惠仁／攝影

甫獲首屆「台灣河川希望工程獎」環境工程類優質獎的竹溪，只差最後一塊拼圖「第2期水質淨化場」設置，目前工程已決標，總經費4.6億，近日怪手已進場整地。體育局表示，因地點是靶場，涉及槍枝管理等問題，就待內政部會勘通過就可暫放至柳營靶場；而關廟靶場加緊作業中，預計2026年底完成，打造符合國際標準的射擊場。

竹溪受到民生廢水等汙染，原為嚴重汙染，經設置第1期水質淨化場後，約處理2萬多噸廢水放流，讓竹溪水質改善，水質降為中度汙染，但尚有2萬多噸廢水沒處理，竹溪水質仍待改善，為此，市府爭取到第2期水質淨化場，總經費4.6億，已在去年底發包。

不過，水質淨化場就位在竹溪橋旁台南靶場，但靶場至今未遷移，興建工程也無法啟動。不過，最近已有怪手進入靶場整地，水利局表示，等槍枝移走後，就可展開，3年內完工。完工後竹溪每日5萬噸的生活廢水就可充分淨化後放流，將可大幅提升竹溪水環境品質，並且將竹溪兩岸步道串聯，成為更完整的親水綠廊。

水利局長邱忠川表示，希望打造竹溪沿岸為多功能的公共空間，不僅可供休憩，也是環境教育的良好場所。為了響應節能減碳的全球趨勢，淨化場內創新設置了太陽能及微水力發電設施，不僅是為了淨化水質，更為了實現生態治理與提升生活品質的雙重目標，創造更美好的生活環境。

體育局表示，位在竹溪橋旁的台南靶場因設施老舊且位置不佳，已爭取1.9億元在關廟興建符合國際標準，且可辦大型賽事的新靶場，面積2公頃。目前水土保持工程部分已接近完工，等完工後做地質鑽探；另建築物統包工程部分也已完成設計，下周審查過關後就可展開細部設計，預計明年底完成整個工程。

因水工程關係，現有靶場要遷移，在此過渡期暫遷柳營靶場，目前已完成槍枝保管設施的改善，就等內政部人員現場會勘，若符合標準就可把台南靶場的槍枝運送到柳營靶場，預計5月間遷移，體育公園內的台南靶場也將拆除，畫下休止符。

位於台南市體育公園的射擊場因水質淨化工程將遷移，要吹熄燈號了。記者鄭惠仁／攝影
位於台南市體育公園的射擊場因水質淨化工程將遷移，要吹熄燈號了。記者鄭惠仁／攝影
台南市竹溪第2期水質淨化場，怪手已進行整地。圖／南市水利局提供
台南市竹溪第2期水質淨化場，怪手已進行整地。圖／南市水利局提供

台南 槍枝 水質

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