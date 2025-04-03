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解決南科通勤塞車惡夢 北向拓寬聯外道路工程下月啟動

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科北向拓寬聯外道路工程公告啟動，將紓解北向通勤車潮。示意圖／台南市政府工務局提供。
南科北向拓寬聯外道路工程公告啟動，將紓解北向通勤車潮。示意圖／台南市政府工務局提供。

南科學園區北向連接善化以北主要道路上下班時間經常大塞車、汽機車搶道易發生車禍。市政府工務局今天表示，耗資近10億元的「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路」工程已定下月動工，預計民國116年完工後「南科通勤塞車惡夢不再！」

南科發展居住交通等需求已外溢至台南曾文、溪北地區，現行道路多須經過善化胡厝里，里內很多老舊社區道路狹小，通勤高峰期間形成交通瓶頸也易發生車禍。

市府表示，工務局規畫拓寬溪埔中路並新闢道路銜接烏橋中路，完工後可有效分流車潮。總工程費約9億5400萬元，預計5月開工，116年中旬完工。

工務局表示，工程範圍北起麻善公路（台19甲線）與溪埔中路（南121線）交叉口，向南延伸約1900公尺至豐年橋前，將道路拓寬為雙向4車道。新闢路段則從豐年橋北側往西南延伸至烏橋中路，新闢總長約3.2公里雙向4車道道路。

工程效益評估：拓寬現有溪埔中路，並新闢道路連接烏橋中路後，將優化南科園區的北向連絡路徑，使科學園區與溪北產業生活圈更為緊密。

南科北向拓寬聯外道路工程公告啟動，將紓解北向通勤車潮。示意圖／台南市政府工務局提供。
南科北向拓寬聯外道路工程公告啟動，將紓解北向通勤車潮。示意圖／台南市政府工務局提供。
南科北向拓寬聯外道路工程公告啟動，將紓解北向通勤車潮。圖／台南市政府工務局提供。
南科北向拓寬聯外道路工程公告啟動，將紓解北向通勤車潮。圖／台南市政府工務局提供。

南科 台南 塞車 車道

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