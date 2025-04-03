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台南漁具實名制 手機可報失

聯合報／ 記者萬于甄鄭惠仁／台南報導
台南市農業局配合中央政策推動刺網籠具實名標示，將加強查核漁民是否落實。圖／南市府提供
台南市農業局配合中央政策推動刺網籠具實名標示，將加強查核漁民是否落實。圖／南市府提供

刺網捕撈是出海普遍作業方式，流失在海中將變海洋廢棄物，全面禁用不易，台南市府配合中央政策推動刺網漁具捕撈作業漁船筏登記實名制，但相當低的比率願放棄使用刺網，然而去年還稽查到13件漁具未實名制，存在黑數；農業局昨表示，今年加強查核。

據了解，南市登記刺網漁具捕撈作業的漁船筏近750艘，農業局去年查核港內、進出港超過200場次，稽查560艘漁船筏，其中547艘漁船筏已落實漁具實名制登記，但有13艘漁船筏漁具並未實名標示，另外，上周也查獲4組未標示的刺網漁具。

農業局說明，實名制要求以書寫、噴漆、鐫刻等不易脫落的方式，在浮子綱兩端浮球、旗幟及間隔50公尺的浮子均標示漁船統一編號，做漁具源頭管理，去年舉行4場宣導說明會，今年會擇期辦理，協助漁民標示。

農業局提到，將不定期查核漁民是否落實漁具標示，若未依規定標示漁具或流失無通報，依法可處3萬元至15萬元不等罰鍰，另，今年起新增可使用手機通報，漁民海上作業時若發現漁網不慎遺失，請依經緯度在海上通報或進港時通報流失位置，讓迷失漁網找得到主人。

南市區漁會總幹事林鈺昕指出，750艘船筏只有9艘登記轉型，因這些漁船多為小型船筏，無法到風浪較大的3浬或6浬外作業，「若轉型等於是無法生存」，且台南外海也常見大型流刺網漁船進入，撒網面積大，大小魚通吃，對3浬漁資源生態造成影響，更應加強取締，希望中央政策能因地制宜。

台南 實名制 漁民

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