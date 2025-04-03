朴子溪渡槽改建完工 造福5鄉鎮

朴子溪渡槽輸送嘉南大圳北幹線的用水，是嘉義縣灌溉樞紐，95年歷史的設備老舊，農業部斥資4億元改建，工程昨竣工。農業部指出，新渡槽能夠防震，且地方用水不虞匱乏，也設景觀休憩平台與自行車專用道，促進地方觀光。

舊渡槽面臨極端氣候河水沖刷，已有嚴重基礎裸露，梁底高度也不足，且鄰近梅山斷層，考量耐洪、抗震、穩定供水、地層下陷等因素，農業部農田水利署啟動第3代朴子溪渡槽改建工程，花費近4億元，歷時2年順利完工。

農田水利署長蔡昇甫說，新渡槽增加通水斷面，可抵抗大洪水，同時預留下陷餘裕，並設計千斤頂頂升機制，以預防未來地層下陷可能造成的影響，而主體結構及材料選用均符合百年耐久性設計標準，可抵抗6強以上地震，輸水能力提升20%，可穩定供應農業用水。

新渡槽還設景觀休憩平台與自行車專用道，融入嘉南平原的田園風光，能從嘉義延伸至台南烏山頭、新化，盼吸引遊客。

農業部次長胡忠一說，朴子溪渡槽滋養東石、六腳、新港、民雄、溪口5鄉鎮，8500餘公頃農田、1793名農民受惠，完工後可讓地方用水不虞匱乏，也可因應氣候變遷。

「是個百年建設！」縣長翁章梁表示，朴子溪渡槽改建工程，以最新技術、工法，並考量未來可能的地震、大洪水，灌溉將更方便。

嘉南大圳是日治時期台灣總督府水利工程技師八田與一規畫興建，水源引用自烏山頭水庫，灌溉範圍縱跨現今的雲林、嘉縣及台南市轄區，面積達15萬公頃。