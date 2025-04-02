台南開創AI智慧地政 提升地價查估精準度

台南市地政局為精進地價查估，並探討實價登錄大數據分析技術於不動產市場的應用，今在成大舉辦實價登錄大數據輔助區段地價平衡研究專家學者座談會，產官學界專家共同研商如何運用AI科技提升地價評估精準度，以及分析不動產交易熱區趨勢，為地政業務注入創新思維。

地政局長陳淑美表示，為實現市場資訊健全化，市長黃偉哲指示運用實價登錄制度累積的資料，以大數據機器學習模型，以客觀化、科學化方式精進地價查估，實現交易安全與資訊透明。這場座談會為南市地政業務數位轉型奠定重要基礎，將持續結合學術界與產業界能量，推動「智慧地政」。近期府城南籍圈圖台上線，未來房地產儀表板也將開放民眾查詢，提供市民更即時的不動產資訊，運用科技力量打造更智慧、更便民的地政服務。

陳淑美說，自實價登錄制度實施以來，不動產交易資訊透明度大幅提升，地政局有效運用這些大數據，建立更客觀、合理的地價評估模型；除了應用在區段地價平衡，協助公告現值與公告地價的估計外，並且運用估價技術，建立樓層別效用比以及估價模型，運用於實價登錄資料的檢核，建立全市地價熱區地圖，清楚展現地價層次，提供公部門決策加值應用。

座談會聚焦於「人工智慧結合實價登錄應用」及「台南市近年交易熱區剖析」，就大數據技術在地政業務的應用深度對話，促進學術與實務結合，精進電腦大量估價政策更臻成熟周延，讓地價查估更貼近市場動態。

長榮大學土地管理與開發學系副教授謝博明、安富財經科副總經理鄧筱蓉提及應用AI大數據作為房市分析的優勢與價值，透過AI輔助房地產開發決策，提升資產管理效率，更可結合便捷交通的軌道建設及開發區應用於智慧城市的建構。

逢甲大學土地管理學系教授陳建元指出，政府應建立不動產大數據資料倉儲，並開放給產官學界使用，將資料建置在法令制度上以建構健全的不動產交易市場。屏東大學不動產經營學系教授黃名義指數據的基礎仍應以人本為出發，除了透過AI演算管理外，也要加人工專業評估，並隨著市場動態而調整。政大地政學系助理教授江穎慧，指出享受生成式AI便利性的同時，也要明確界定AI與人工的事務性質，才能達到客觀及效率性。

南市不動產代銷經紀商業同業公會輔導理事長陳雨利也主講南市房地產交易熱區剖析，南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志分析台商與資金回流及政府重大建設對房市的影響，並提出現代社會以小家庭為主的家庭型態影響市場產品的走向。不動產估價師公會理事暨資訊流通委員會主任委員林利州就產業科技發展與重大建設帶動、歷史人文等面向提及台南發展熱區的變動趨勢。