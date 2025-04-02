低溫多雨台南芒果酪梨著果差 農業部9日開專家會議

台南地區栽種的酪梨、芒果因低溫多雨氣候變遷，造成著果率不佳影響產量，民進黨立委郭國文、林俊憲今天邀相關單位會勘，農業部預定9日召開專家會議保障農民權益。

郭國文與林俊憲下午安排農業部農糧署、台南市政府農業局等相關單位人員，先後到大內、官田、善化等地酪梨及芒果果園會勘，聽取各地農會代表及農民反映意見。

郭國文表示，台南酪梨種植品種多，每年產季依不同品種，從5月起陸續步入採收期，一直持續到11月，今天會勘果園酪梨樹雖有開花，但空包彈數量多、結果率差，接獲農民反映後第一時間就邀集相關單位安排會勘。

農會代表及農民反映表示，去年夏天碰上多個颱風，滿地落果心血付之一炬，後來冬天又特別冷，可預判產量肯定會大受打擊；台南為酪梨種植面積第一大縣市，希望天然災害救助可從寬、從速、從簡辦理。

林俊憲指出，在極端氣候影響下，災損已成農民日常，這也是他與郭國文在立法院不斷督促農業部應對辦法要與時俱進原因，而最近農業天然災害救助辦法已修改，納入天氣參數加速流程，讓農民更快獲得照顧。

農糧署官員指出，從現場狀況初步研判，早生種、中生種、晚生種酪梨狀況結果率都不佳，會開始超前部署，預計5月初再辦理四方會勘確認；另外，台南全區芒果狀況，農業部長陳駿季已指示於9日召開專家會議，減少後續公告作業時間，讓氣候影響降到最低，保障農民權益。